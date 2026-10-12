故최진실 딸' 최준희, 속내 밝혔다.."사는 게 너무 지겨워, 우울증 오겠더라"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 최근 힘들었던 심경을 솔직하게 털어놨다.

11일 최준희의 유튜브 채널 '준희 JUNEHEE'에는 베트남 여행 영상이 공개됐다.

최준희는 남편, 지인 부부와 함께 베트남 다낭으로 여행을 떠났다. 현지 분위기를 한껏 즐긴 한편, 그는 혼술을 하며 카메라를 향해 진지한 이야기를 하기도 했다.

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최준희는 "사는 게 너무 지겹다. 그래서 베트남으로 여행을 온 것도 있다. 앞서서 따라가야 될 것이 많은데 뒤에서 쫓아오는 것도 많다"라고 털어놨다.

이어 "그렇다 보니 집에만 있다가는 진짜 우울증이 오겠더라. 베트남 호텔에 며칠 머무르는 게 금전적으로 부담이 될 수 있지만 같이 와준 언니 부부, 늘 제 기분을 신경 써주는 남편에게도 고맙다"라고 말했다.

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한편 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸이며 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 최근 골반 괴사 진단을 받아 인공관절 수술을 앞뒀다고 밝힌 데 이어, 23만 팔로워를 보유했던 SNS 본계정이 돌연 삭제되는 일을 겪기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com