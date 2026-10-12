'5일만에 -2kg' 박경혜, 바짝 관리하더니 드레스 핏도 완벽.."같은 사람 맞아요"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박경혜가 시상식을 앞두고 몸매 관리에 돌입, 몰라보게 달라진 비주얼을 자랑했다.

11일 박경혜의 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '놀랍게도 같은 사람 맞습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박경혜는 '2026 서울드라마어워즈' 시상자로 서기 위해 바짝 몸매 관리를 했다. 운동을 하며 부기를 뺐고 식단은 다이어트 식으로 먹었다. 이어 드레스를 피팅하러 샵으로 갔다. 박경혜는 군살 하나 없는 몸매로 다양한 드레스를 소화, 본격적인 시상식 준비에 나섰다.

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시상식 하루 전, 박경혜는 구운 계란을 하나만 먹고 운동을 갔다. 그는 "정말 열심히 뺐다. 원래 제 체중보다 살이 많이 쪄있었다. 맛있는 게 많기 때문"이라며 체중 감량에 힘쓴 이유를 밝혔다.

드디어 대망의 시상식 날, 박경혜는 오프숄더 화이트 드레스 자태로 물오른 비주얼을 자랑했다. 5일 만에 2kg를 감량해 부기까지 날려버린 효과였다.

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그는 무대에서 내려온 후 "처음 시상자로 초대돼 너무 떨리기도 했다. 11월에 또 시상자로 초대돼 감사히 가게 됐다. 그때는 더 시상식을 즐기고 자연스럽게 할 수 있는 모습을 보여드리겠다"라고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com