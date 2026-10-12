리센느, 뉴스까지 진출 "K팝에 한획 긋고파…인기 비결은 노력"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느가 뉴스까지 진출했다.

리센느는 11일 방송된 SBS '8뉴스'에 출연했다.

리센느는 2024년 3월 데뷔한 팀이다. 이들은 장소를 가리지 않고 무대에 대한 열정을 불태우는 모습, 갸루 콘셉트를 비롯한 독창성, 날 것 그대로의 매력을 담은 유튜브 콘텐츠 등이 온라인상에서 뒤늦게 화제를 모으며 '러브어택' 역주행 신드롬까지 불러왔다. 그렇게 자신들의 성장 서사로 또 하나의 '중소돌의 기적'이 된 것.

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원이는 "인기라는 말이 아직 부끄럽다. 다같이 행사를 가면 ?纂♣ 나오는 걸 보며 조금씩 느끼고 있다"고, 미나미는 "데뷔 때부터 모든 곡마다 메시지와 향기가 담겨있었다. 음악과 가사에 우리의 노력이 담겨있기 때문에 좋아해주신 것 같다"고 말했다.

특히 멤버들은 "제일 가까이에서 항상 응원해준 팬분들 덕분에 끊임없이 활동할 수 있었다. 우리끼리는 항상 잘될 수 있다는 마음으로 앞만 보고 달렸다. 우리의 스토리를 많은 분들이 자신의 경험처럼 생각해주고 공감해주셔서 감사하다. 그동안의 노력은 배신하지 않는다는 걸 느꼈다.많은 분들께 희망을 주는 팀이 되고 싶다"고 고백했다.

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리센느는 11월 3일 새 앨범 '펄스'로 컴백한다. '펄스'는 '심장박동'이라는 의미로 대중의 심장을 뛰게 만들겠다는 리센느의 포부를 담은 앨범명이다.

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미나미는 "딱 들었을 때 리센느 음악 같다"고, 메이는 "큰 틀은 변하지 않았다. 그동안 리센느가 해온 방향성"이라고 소개했다.

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원이는 "기대가 큰 만큼 열심히 준비하고 있다. K팝에 한 획을 긋는 그룹이 되고 싶다"고, 제나는 "이제 시작이다. 앞으로 더 높이, 세계적으로 뻗어나가고 싶다"고 각오를 다졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com