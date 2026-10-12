'탈퇴 멤버 법적대응' 비보이즈, 5인조 재편

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 비보이즈가 5인조로 컴백한다.

소속사 오크컴퍼니는 12일 "비보이즈는 5인 체제로 흔들림 없이 컴백을 준비하며 활동을 이어갈 예정"이라며 "멤버들이 안정적인 환경에서 활동에 전념할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 밝혔다.

오크컴퍼니는 지난 6일 멤버 타쿠마의 퇴출 소식을 전한 바 있다. 소속사 측은 "타쿠마가 휴가 기간이 끝난 후에도 일본에서 복귀하지 않고 팀 활동을 중단, 문제의 원만한 해결을 위해 지속적인 노력을 기울였다. 아티스트 측에서 보내온 합의안에 대해 당사는 예정된 컴백 일정과 팀의 상황을 종합적으로 고려해 서로 상생할 수 있는 조율안을 제안하며 대화를 이어가고자 했으나 타쿠마 측에서 회신하지 않았다"고 말했다.

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이어 "9월 29일 최고장을 통해 복귀와 대화를 위한 마지막 기한을 제시하며 최종 의사를 물었으나 기한이 지나도록 타쿠마 측으로부터 어떠한 회신도 받을 수 없었다. 이에 타쿠마가 더이상 팀활동을 함께할 의사가 없는 것으로 최종 판단, 타쿠마와의 전속계약을 해지하기로 결정했다. 일방적인 복귀 거절 및 계약 위반으로 발생한 피해에 대해서는 엄중하게 법적 절차를 이행할 것"이라고 강조했다.

비보이즈는 지난해 6월 첫 번째 미니앨범 '비:원'으로 정식 데뷔, 디지털 싱글 '지구와 달과의 거리', 싱글 '비:투' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳐왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com