차경은, ♥이유진과 5개월 만 혼전임신→결혼에 "성공보다 가족이 더 큰 가치"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 차경은이 배우 겸 감독 이유진과 결혼을 발표한 가운데, 배우로서의 꿈을 소중히 간직하면서도 사랑하는 가족과 함께하는 삶에 더 큰 가치를 두겠다고 고백했다.

11일 유튜브 채널 '경은'에는 '웨딩촬영 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 최근 결혼과 임신 소식을 동시에 전해 화제를 모은 차경은과 이유진의 웨딩 촬영 현장이 담겼다. 두 사람은 촬영 내내 다정한 분위기 속에서 서로를 향한 애정을 드러내며 예비부부다운 설렘을 전했다.

특히 두 사람은 마치 한 편의 멜로드라마를 연상케 하는 아름다운 장면들을 완성하며 시선을 사로잡았다. 카메라 앞에서 자연스럽게 어우러지는 두 사람의 모습에서는 서로를 향한 애정과 앞으로 함께 만들어 갈 날들에 대한 기대가 묻어났다. 웨딩 촬영 현장을 담백하게 기록한 브이로그는 결혼을 앞둔 두 사람의 행복한 순간을 고스란히 전하며 훈훈함을 더했다.

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영상의 마지막에는 차경은이 구독자들을 향해 전한 진심 어린 메시지가 담겼다.

차경은은 "갑작스러운 결혼 소식에 많은 분들이 놀라셨을 것 같다"며 "결혼소식 전하고 정말 정신 없는 한 주를 보냈다"고 말문을 열었다.

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이어 "걱정하실 만한 소식을 전하게 되어 걱정도 되고 미안하게도 생각한다"면서 "당분간은 작품 활동을 할 수 없지만, 여러분이 항상 응원해 주시는 마음 감사하게 생각하며 저도 제 꿈을 잃지 않을 것"이라고 전했다.

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무엇보다 차경은은 배우로서의 성공을 넘어 자신이 진정으로 바라는 삶의 모습도 가감 없이 털어놨다. 그는 "저는 멋진 배우가 되고 싶은 꿈도 무지 크지만, 그보다 더 큰 꿈은 행복한 가정을 이뤄서 남은 인생을 행복하게 사는 거다"라며 가족을 향한 각별한 마음을 드러냈다.

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이어 "이런 선택을 함으로써 감당하고 포기해야 할 부분들도 있겠지만, 사랑하는 가족과 함께하며 일하는 게 누릴 수 있는 더 큰 명예나 성공보다 훨씬 더 큰 가치이기에 제가 할 수 있는 자리에서 최선을 다할 생각"이라고 소신을 밝혔다.

남편이 될 이유진을 향한 애정도 빼놓지 않았다. 차경은은 이유진에 대해 "제 유튜브를 누구보다 사랑하고 재미있게 보고 있는 애청자"라고 소개하며 남다른 애정을 드러냈다. 이어 앞으로의 유튜브 활동 계획에 대해서도 솔직한 생각을 전했다.

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그는 "커플 브이로그를 할 생각은 없지만 처음 유튜브를 시작했을 때처럼 흘러가는 제 일상을 앞으로도 자연스럽게 담아보겠다"고 덧붙였다.

끝으로 차경은은 자신들의 결혼이 다른 사람들에게도 긍정적인 영향을 미치기를 바라는 마음을 전했다. 그는 "저희의 결혼이 많은 분들이 사랑하고 살아가는 데에 용기를 주고 좋은 영향을 많이 끼쳤으면 좋겠다. 모두 사랑한다"며 구독자들을 향한 애틋한 마음을 표현했다.

한편 이유진은 6일 차경은과 오는 11월 14일 서울 모처에서 결혼한다.

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이들은 임시사실도 공개했다. 양측 관계자는 6일 "부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중, 최근 임신 사실을 알게 됐다"라고 전했다.

이어 "현재 두 배우와 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다"라고 덧붙였다.

두 사람은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'를 준비하는 과정에서 처음 만났다.

이유진은 차경은에게 첫눈에 반했고 차경은도 호감을 느낀 것으로 전해졌다. 촬영을 함께하며 가까워진 두 사람은 이후 진지한 관계로 발전했고 지난 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했다. 결국 두 사람은 교제 약 5개월 만에 부부가 된다.

1992년생인 이유진은 배우 이효정의 아들로도 잘 알려져 있다. 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔한 뒤 '청춘시대2', '아는 와이프', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?', '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다.

올해는 연출자로도 첫발을 내디뎠다. ENA '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위에 올랐다.

특히 이 작품에는 차경은뿐 아니라 이유진의 아버지 이효정까지 출연했다. 이유진에게는 첫 연출작이자 아버지와 함께한 작품, 동시에 미래의 아내를 만난 작품이 된 셈이다.

1998년생인 차경은은 2021년 단편영화 '복숭아'로 데뷔한 뒤 웹드라마 '픽고 PICKGO', U+모바일tv '미래의 미래', '숏박스' 등에 출연했고 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌7'에서는 고정 크루로 활약했다.