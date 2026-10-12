29세 여배우, 사생활 영상 유출…리벤지 포르노 의혹에 묵묵부답[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 타마시로 티나가 사생활 스캔들에 휘말렸다.

최근 코기 등 일본 현지 웹사이트를 중심으로 타마시로 티나의 사생활 영상이 유출됐다는 소식이 빠르게 전해졌다.

이에 따르면 5일 SNS에서 타마시로 티나의 것으로 추정되는 영상이 빠르게 유포됐다. 6일에는 한 네티즌이 "약 5년전 촬영된 것으로 다른 사람에게 알리지 않는 조건으로 다크웹에서 고가에 거래됐다"라는 주장을 덧붙이기도 했다.

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네티즌들은 영상 속 여성의 팔에 있는 독특한 점이 타마시로 티나의 것과 일치하고, 영상 속 여성이 입은 레이스 캐미솔이 타마시로 티나가 2019년 4월 7일 SNS에 올린 사진 속 의상과 비슷하다며 과거의 연인이 촬영한 영상을 유출한 게 아니냐는 리벤지 포르노 의혹을 제기했다. 동시에 'AI 딥페이크 영상'이라는 주장도 나왔다.

이와 관련 타마시로 티나와 그의 소속사는 침묵을 유지하고 있다.

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7일 소속사 측의 입장문이라며 '영상 속 여성은 타마시로 티나가 아니다'라는 내용이 적힌 이미지가 온라인 상에 돌기도 했지만, 이는 위조된 가짜 입장문인 것으로 밝혀졌다.

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1997년 생인 타마시로 티나는 2012년 데뷔했다. 이후 다양한 작품에 출연하며 인지도를 쌓았다. 국내에서도 '사다코 대 카야코'의 타카기 스즈카, '악의 꽃' 여주인공 나카무라 사와, '지옥소녀' 실사판의 주인공 엔마 아이 등으로 잘 알려져 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com