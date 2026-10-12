양세찬 걸그룹 전여친, 유라도 권유리도 아니었다.."그냥 똥밞은 애들"(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 양세찬과 열애설로 화제를 모았던 걸스데이 출신 유라가 '런닝맨'에 출격한다. 여기에 양세찬의 이상형으로 알려진 에이핑크 박초롱까지 등장하면서 세 사람 사이에 묘한 핑크빛 기류가 형성돼 기대를 모은다.

12일 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 측은 "'잇몸남' 양세찬, 박초롱×유라의 등장에 숨길 수 없는 미소"라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 제작진은 게스트에 대해 "양세찬 씨와 인연이 있는 분들"이라고 소개해 궁금증을 자아냈다. 정체는 바로 양세찬의 이상형으로 알려진 에이핑크 박초롱과 과거 그와 열애설에 휩싸였던 걸스데이 출신 유라였다.

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두 사람의 등장에 양세찬은 웃음을 감추지 못하면서도 당황한 기색을 드러냈다. 그는 이들을 보자마자 "얘네들은 거의 똥 밟은 애들"이라며 미안한 마음을 내비쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

유라 역시 양세찬과의 과거 열애설을 직접 언급했다. 그는 "제가 세찬 오빠랑 열애설이.."라고 말하며 당시를 떠올려 눈길을 끌었다. 과거 열애설의 주인공과 다시 만난 두 사람이 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠린다.

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특히 세 사람 사이에서는 묘한 삼각 구도가 형성돼 흥미를 더했다. 유라는 과거 프로그램을 통해 양세찬과 1박 2일 촬영을 함께한 인연이 있다고 밝혀 양세찬과의 남다른 접점을 드러냈다.

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이를 지켜보던 박초롱은 질투심을 드러내듯 양세찬에게 다가가 커플 댄스를 선보이며 적극적인 플러팅에 나섰다. 예상치 못한 박초롱의 과감한 행동에 현장 분위기는 한층 달아올랐다. 양세찬의 이상형인 박초롱과 과거 열애설 상대인 유라가 한자리에 모인 가운데, 양세찬이 두 사람 사이에서 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자극한다.

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이어 파트너 선정 시간이 다가오자 박초롱은 양세찬을 향해 "오빠 때문에 왔는데, 저한테 올 거죠?"라고 물으며 직진 매력을 발산했다. 과연 양세찬이 박초롱의 적극적인 구애에 응답할지, 유라와는 또 어떤 케미스트리를 보여줄지 관심이 집중된다. '런닝맨'은 매주 일요일 밤 6시 10분 방송된다.

한편 지난해에도 온라인 커뮤니티를 통해 양세찬과 권나라가 과거 교제했다는 의혹이 불거진 바 있다. 이에 권나라는 같은해 8월 공개된 쿠팡플레이 '직장인들 시즌2'을 통해 해당 의혹을 직접 부인하기도 했따.