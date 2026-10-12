'장국영 절친' 매염방, 사망 23년만 유골 도난당해[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '홍콩 전설' 매염방의 유골이 도난당했다.

소후닷컴 등 중국 언론은 10일 매염방의 유골함이 사라졌다고 보도했다.

국제팬클럽이 공개한 가족의 호소문에 따르면 7월 18일 매염방을 추모하러 그의 유골이 안치된 홍콩 란타우섬 보련선사 해회탑을 방문한 팬들은 안치 공간의 명패를 고정한 나사가 느슨해진 것을 발견했다. 그런데 안을 확인해 보니 유골함이 사라진 상태였다. 팬들은 즉시 유족에게 알렸고, 경찰 신고도 진행했지만 3개월이 지나도록 유골함은 찾지 못했다.

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더욱이 매염방의 모친은 생전 삼합회의 협박과 각종 스캔들로 마음 고생을 했던 매염방이 세상을 떠난 뒤 조용히 쉴 수 있도록 유골 안치 장소도 비밀로 하고 안치 공간에도 매염방이라는 사실을 알 수 없도록 이름이나 사진을 넣지 않았다. 대신 가족들만 알 수 있도록 매염방의 어린 시절 애칭이었던 '주녀'만 표기해뒀다. 그런데 매염방의 유골함이 분실되면서 유족들은 10일, 매염방이 살아있었다면 63번째 생일이었을 날에 수상한 사람을 목격했거나 관련 단서를 가진 제보를 기다린다는 도움을 요청하게 됐다.

홍콩 경찰은 7월 18일 신고를 접수했고, 란타우 지역 중대범죄수사팀이 조사 중이라고 밝혔다.

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매염방은 '홍콩의 딸'이라 불릴 정도로 홍콩을 대표했던 가수 겸 배우다. 영화 '연지구' '영웅본색3' '동방삼협' 등을 통해 국내에서도 높은 인기를 끌었다.

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그러나 매염방은 자궁경부암 투병 중 절친이었던 장국영의 사망 소식에 큰 충격을 받고 병세가 악화돼 2003년 12월 30일 향년 40세의 나이로 세상을 떠났다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com