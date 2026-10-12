음주운전 2번 적발에 경찰 충돌 5번..'고발부부' 남편 "난 알코올 중독 아냐"(결혼지옥)

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[스포츠조서 김소희 기자]'오은영 리포트-결혼 지옥'에서 '고발 부부' 남편의 심각한 술 문제가 공개된다.

10월 12일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 187회에는 서로의 문제를 고발하며 팽팽하게 맞서는 결혼 13년 차 '고발 부부'가 등장한다. 남편은 아내 때문에 모든 것이 무너졌다고 주장하고, 아내는 남편의 술 문제를 폭로하며 맞선다. 서로 모든 갈등의 원인이 상대방에게 있다고 주장하는 두 사람에게는 무슨 일이 있었던 것일까.

이날 아내는 남편을 알코올 전문 병원에 데려가기 위해 나선다. 최근 남편이 작성한 각서에 금주는 물론 적극적으로 상담과 치료를 받겠다는 내용까지 포함돼 있다는 것. 심지어 앞선 상담에서는 입원 치료를 권유받기도 했다는데. 남편은 "나는 알코올 중독이 아니다"라며 병원에 가자는 아내의 요구에 반발한다.

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하지만 아내가 직접 촬영한 영상에는 보고도 믿기 힘든 남편의 모습이 담겨 있었다. 술에 취해 거실에서 소변을 보는가 하면, 폭력적인 행동까지 보인 것. 아내는 냄새와 뒤처리를 감당하지 못해 침대까지 버려야 했다며 "남편이 술을 마시고 들어오면 잠을 못 잔다"라고 괴로워 한다. 남편의 술 문제로 올해에만 경찰이 다섯 차례 출동했으며, 과거 운전 면허도 두 차례 취소됐다는 사실까지 드러나 스튜디오를 충격에 빠뜨린다.

심지어 아내는 술에 취한 남편이 자신을 힘으로 눌러 제압해 경찰에 도움을 요청한 적도 있다고 밝힌다. 그런 가운데 관찰 카메라에는 가족들의 눈을 피해 수상한 행동을 하는 남편의 모습이 포착돼 MC들을 당혹스럽게 한다. 대체 '고발 부부' 남편이 몰래 벌인 일은 무엇일까. 관찰 영상을 확인한 오은영 박사는 남편에게 "반드시 치료받아야 한다"라고 단호하게 지적한다.

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그런가 하면 이날 아내는 휴대전화를 들고 화장실로 향하는 남편을 보자 유독 예민한 반응을 보여 눈길을 끈다. 이어 "저는 아직도 거기서 벗어나지 못하고 있다"라며 남편으로 인한 트라우마를 고백한다고. 여기에 보고도 믿기 힘든 증거들까지 연이어 등장해 모두를 경악하게 한다는데. 아내를 오랫동안 고통스럽게 한 과거에는 대체 무슨 일이 있었던 것일까.

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벼랑 끝에 선 '고발 부부'의 이야기는 10월 12일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 187회에서 공개된다.