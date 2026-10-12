톰 크루즈, 한강공원서 심야 산책 포착…블랙 수트 입고 1시간 거닐어

사진=온라인커뮤니티, 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]할리우드 배우 톰 크루즈가 한국을 찾았을 당시 한강공원에서 여유롭게 산책을 즐기는 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

지난 11일 온라인 커뮤니티에는 '한강공원을 유유히 산책하고 간 톰 크루즈'라는 제목으로 게시물이 올라왔다.

사진 속에는 한강공원을 산책 중인 톰 크루즈의 모습이 담겨있다. 그는 블랙 수트 차림으로 지인과 이야기를 나누며 여유롭게 산책을 즐기고 있다. 영화 속 강렬한 모습과는 또 다른 자연스러운 일상이 눈길을 끈다.

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해당 사진은 톰 크루즈가 영화 '디거' 홍보를 위해 한국을 방문했던 지난 2일 촬영된 것으로 알려졌다.

목격담에 따르면 톰 크루즈는 이날 오후 9시에서 10시 사이 마포대교와 서강대교 지나 여의도 윤중로 인근 국회 둔치까지 약 1시간 동안 걸었다. 이후 현장에서 차를 타고 이동한 것으로 전해졌다. 또한 톰 크루즈와 일정한 거리를 둔 채 경호원이 뒤따라 걷는 모습도 포착됐다.

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또한 함께 산책한 여성에 대해서 목격자는 "'디거' 영화 제작사 관계자. 데이트 아니다"라고 설명했다.

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한편, 톰 크루즈는 지난 1일 '디거' 홍보를 위해 한국을 찾았다. 이번이 무려 13번째 내한으로, 그는 같은 날 열린 내한 기자간담회에서 한국을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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당시 톰 크루즈는 "한국을 13번째 방문하는 건 영광"이라며 "앞으로 30번 더 방문하길 바란다"라고 밝혀 변함없는 한국 사랑으로 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com