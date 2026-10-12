이승기, ♥이다인에 울컥 "31개월 딸 육아하는 모습에 고마워, 너무 보고 싶다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이승기가 아내 이다인에게 고마운 마음을 드러냈다.

11일 이승기의 유튜브 채널에서는 '내가 이런 호사를 누려도 될까'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이승기는 일일 키즈카페 알바에 도전했다. 31개월 딸을 둔 이승기는 키즈카페에 익숙한 듯 위생에 열심히 신경 썼다. 장난감을 닦던 이승기는 우리 딸은 여기 맨날 들어왔다 나갔다 한다. 노크를 하면 앞에서 계속 사람이 나와줘야 한다. 주변에 육아 선배님들 얘기를 들어봐도 귀엽고 내 품에 안기는 시기가 생각보다 길지 않다. 마냥 내 품에 안겨있을 때 놀아줘야 한다"고 밝혔다.

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9개월 아기를 육아 중인 엄마를 만난 이승기는 "31개월이 더 힘든 거 같다. 저는 그때도 되게 힘들다 생각했는데 그때가 천국이다. 그때는 잠 좀 못 자면 되는 시기인데 30개월 되면 엄마아빠 했던 말도 다 알아듣는다. 일 갔다 늦게 들어와서 못 보면 다음날 눈 치켜뜨고 장난 아니다. 지금은 품 안에서만 노니까 그런데 크면은. 말은 무조건 안 듣는다고 봐야 한다"고 현실 조언을 건네기도.

이어 또 다른 부모님을 만난 이승기. "퇴근하고 왔을 때 아기랑 엄마랑 놀고 있는 모습을 보면 내가 이렇게 호사를 누려도 될까 싶을 정도로 행복하다"는 아빠의 말을 들은 이승기는 이에 공감했다.

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이승기는 "아내가 너무 예쁘고 건강하게 아이를 낳아주지 않았냐. 처음엔 같이 키우다가 힘들고 모르고 그랬는데 이제는 제가 일하고 왔는데 아내가 아이 잘 케어하고 아무 문제 없이 돌봐주고 있으면 그게 그렇게 고맙다. 울컥하고 아기 너무 보고 싶고"라고 이다인에게 고마워했다.

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이승기는 "아버지들 혼자 많이 온다. 나도 더 열심히 육아해야겠다. 내가 너무 생색만 냈나 보다. 애 아빠 되면 연예인이 어디 있냐. 그냥 다 같이 아빠"라며 반성하기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com