이효리, 남친 부려먹는 ♥미코 출신 여친에 분노 "저건 상순 오빠도 못참아!"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자]JTBC '연애전쟁'에서 이효리가 남친을 부려먹는 미스코리아 출신 여친에 분노한다.

JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.

오늘(12일) 방송되는 '연애전쟁' 16화에서는 특별외교관으로 배우 고준희가 출격한 가운데, 미스 월드 코리아 美 출신의 여친과 취준생이자 여친의 매니저 역할을 하고 있는 돌쇠 남친이 등판한다.

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비주얼부터 절로 '미녀와 야수'를 떠올리게 하는 두 사람은 체감 온도가 40도 이상을 기록한 무더위 속에서 핫플 웨이팅을 두고 폭풍 갈등을 겪는다. 유행하는 건 뭐든 직접 경험해야 직성이 풀리는 여친은 빵지순례를 위해 무려 1시간 40분을 이동하는가 하면, SNS를 강타한 소금빵을 맛보기 위해 3시간 웨이팅도 불사한다고. 반면 여친의 가방부터 양산, 빵봉투까지 챙기느라 녹초가 된 남친은 "더워서 너무 힘들어"라며 한계에 부딪힌 모습을 보인다. 이를 지켜보던 이효리는 "저건 상순 오빠도 못 참아"라며 여친의 남다른 핫플 사랑에 혀를 내두른다.

급기야 여친은 남친을 머슴 부리듯이 부려 공분을 산다. 여친의 심부름에 한숨을 쉬면서도 여친 케어에 정성을 쏟는 남친의 모습에 이효리는 "우리 회사로 스카우트하고 싶어"라고 러브콜까지 보낸다. 하지만 여친의 요구가 많아질수록 남친의 표정은 점차 지쳐가고 급기야 이효리, 서장훈, 김희철, 고준희까지 단체로 극대노한다고.

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교복 모델 출신으로 미인대회 출신 여친에게 공감을 하던 고준희도 점점 분노게이지가 상승하더니 남친을 전혀 배려하지 않는 여친의 요구에 "이거 버릇된 거예요!"라며 눈을 부릅뜨고 맑눈광 분노를 터트린다. 특히 스스로를 '공인'이라고 칭하며 보여지는 것에 예민하게 구는 여친에게 서장훈은 "공인이라고 하지마! 정신 차리세요"라고 버럭한다고 해 궁금증을 자극한다.

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미인대회 출신 여친의 무급 매니저를 자처한 야수 남친의 속마음과 한계에 다다른 '미녀와 야수' 커플의 아슬아슬한 연애 전선은 오늘(12일) 방송되는 '연애전쟁'에서 확인할 수 있다.

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한편, '연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com