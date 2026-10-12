'데이브 더 다이버', 마지막 DLC서 '서브노티카 2'와 만난다

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민트로켓의 글로벌 흥행작 '데이브 더 다이버'가 크래프톤의 해양 생존 게임 '서브노티카 2'와 손잡는다.

이용자들의 요청이 이어져 온 두 게임의 컬래버레이션이 성사된 가운데, 이번 협업은 '데이브 더 다이버'의 마지막 DLC(다운로드 콘텐츠)로 선보인다는 점에서도 의미가 있다.

민트로켓은 9일 '데이브 더 다이버'의 신규 DLC '서브노티카 2 콘텐츠 팩'을 공개했다. 크래프톤 산하 개발 스튜디오 언노운 월즈와의 IP 협력을 바탕으로 제작했으며, 2027년 상반기 무료 업데이트로 제공할 예정이다.

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이번 콘텐츠에서 이용자들은 데이브와 반쵸를 따라 새로운 해양 위성 '프로테우스'를 탐험한다. 낯선 해양 생물을 채집하고 새로운 요리 레시피를 발견하는 것은 물론, 새로운 동료들과도 만날 수 있다. '서브노티카 2'의 대표적인 거대 생물 '레비아탄'과 마주하는 것도 주요 콘텐츠다.

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두 게임은 모두 바다를 무대로 삼지만 플레이 방식은 다르다. '데이브 더 다이버'가 해양 탐험과 생물 채집을 초밥집 운영으로 연결하는 게임이라면, '서브노티카 2'는 미지의 해양 환경에서 생존하는 경험에 무게를 둔다. 서로 다른 게임의 특징을 '데이브 더 다이버' 특유의 플레이에 어떻게 녹여낼지가 이번 협업의 핵심이다.

황재호 민트로켓 대표는 "'데이브'의 마지막 DLC인 만큼 특별한 의미를 담고 싶었고, 그동안 많은 이용자가 요청해 온 '서브노티카 2'와의 협업을 준비했다"며 "두 게임은 바다를 배경으로 하지만 접근 방식이 전혀 다른 만큼, '데이브'에 새로운 물결을 일으킬 수 있을 것"이라고 말했다.

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앤서니 가예고스 언노운 월즈 '서브노티카 2' 크리에이티브 디렉터는 "민트로켓과 협업하게 돼 무척 기대가 크다"며 "서로의 게임을 아끼는 양사의 협력을 통해 두 게임의 팬들에게 특별한 경험을 선사할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com