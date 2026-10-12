200만 목전 '타짜4', 끝까지 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 개봉 3주 차 한국 영화 흥행 2위를 지키며 장기 흥행에 돌입했다.

'타짜4'가 한글날 연휴였던 개봉 3주 차 주말에도 흥행 곡선에 이상 없음을 보여주며 한국 영화 박스오피스 2위를 기록, 누적 관객수 174만을 돌파했다.

CGV골든에그지수 93%로 높은 만족도를 보여주고 있는 '타짜4'는 하반기 개봉 한국 영화 중 유일한 청소년관람불가 등급작으로 2030세대 관객 타깃에게 완벽한 맞춤형 오락 영화로 사랑받고 있다.

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특히 지난 금요일 2026년 개봉 한국 영화 박스오피스 8위에 청불 등급으로는 유일하게 랭크되며 시장의 가능성을 보여주기도. '타짜4'는 다가오는 개봉 4주 차에도 꾸준한 입소문을 이어갈 것으로 보인다.

'타짜4'는 높은 스트레스 해소 지수, 카타르시스와 화끈한 전개와 액션, 포커 게임이 제공하는 도파민 등 다양한 방면에서 성인 관객들을 만족시키고 있어 장기 흥행에 청신호를 켰다.

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허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com