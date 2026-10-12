크래프톤, 서울대와 월드모델 공동연구…게임 넘어 로봇으로 AI 확장

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크래프톤이 게임 개발을 통해 축적한 가상세계 구축 기술을 로봇 분야로 확장하기 위한 연구에 나선다.

서울대학교와 월드모델 공동연구를 본격화하며 게임과 로보틱스를 연결하는 AI 기술 확보에 속도를 낸다.

크래프톤은 서울대학교 대학원 협동과정 인공지능전공과 공동연구 출범식을 열고 연구 주제와 참여 연구진을 공개했다고 밝혔다. 행사에는 이강욱 크래프톤 CAIO와 강유 서울대 교수 등이 참석해 세부 연구과제와 향후 협력 방안을 논의했다.

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월드모델은 AI가 현재 환경을 이해하고 특정 행동에 따라 주변 세계가 어떻게 변할지 예측하는 기술이다. 가상 환경에서 다양한 상황을 시뮬레이션하는 게임은 물론 현실 공간에서 움직이고 판단해야 하는 로봇 분야에서도 활용 가능성이 주목받고 있다.

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양측은 향후 3년간 세 가지 연구과제와 공동연구센터 운영을 통해 월드모델의 핵심 기술을 연구한다. AI가 긴 영상을 생성하는 과정에서 공간과 사물의 형태를 일관되게 유지하는 기술, 게임 속 동작 데이터를 활용해 사람과 주변 사물의 움직임을 자연스럽게 연결하는 기술 등이 대상이다. 가상 장면을 활용해 AI가 통로의 폭이나 물체까지의 거리 등 공간 정보를 실제 판단에 활용하는지도 검증한다. 연구 성과를 객관적으로 평가할 수 있는 벤치마크 구축도 함께 추진한다.

이번 협력은 게임 속 가상세계를 구현하는 기술을 현실의 물리적 환경을 이해하고 예측하는 기술로 발전시키려는 시도다. 특히 게임에서 확보한 움직임 데이터와 시뮬레이션 역량을 로봇 연구에 활용한다는 점에서 의미가 있다. AI가 단순히 영상을 생성하는 수준을 넘어 공간과 사물의 관계를 이해하고 행동의 결과까지 예측할 수 있을지가 핵심 과제다.

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양측은 공동연구센터를 중심으로 연구 성과 교류와 학생 인턴십을 진행하고 새로운 공동연구과제도 발굴할 계획이다. 크래프톤은 이를 통해 AI 연구자들과의 협력을 확대하고 관련 인재 확보에도 나선다.

이번 연구는 지난해 11월 체결한 산학협력협약의 후속 조치다. 양측은 당시 공동연구와 인력 교류, 학생 인턴십 활성화, 대학원 내 기업 연구센터 설치 등을 추진하기로 했다. 과학기술정보통신부의 'AI 스타펠로우십지원' 사업을 통해서도 공동연구를 이어왔다.

이강욱 크래프톤 CAIO는 "크래프톤이 게임을 통해 쌓아 온 시뮬레이션과 가상세계 구축 역량은 월드모델 연구의 중요한 기반"이라며 "서울대와의 공동연구 성과를 더 생생한 게임 경험을 만드는 데 활용하고, 나아가 로보틱스 등의 영역으로 확장해 가겠다"고 말했다.

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강유 서울대 대학원 협동과정 인공지능전공 교수는 "게임과 로봇 분야를 아우르는 월드모델 연구를 크래프톤과 함께 추진하게 되어 뜻깊다"며 "공동연구를 통해 의미 있는 성과를 거두고, 학생들의 연구 참여 기회도 넓혀가겠다"고 밝혔다.

크래프톤은 게임을 넘어 피지컬 AI 분야로 기술 연구를 넓히고 있다. 지난해 미국에 로보틱스 연구법인 루도 로보틱스를 설립한 데 이어 올해 2월 한국 법인도 세웠다. 게임을 통해 축적한 AI 기술을 새로운 사업 영역으로 연결하려는 크래프톤의 중장기 연구가 실제 성과로 이어질 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com