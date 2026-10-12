"구교환의 휘몰아치는 액션"…'부활남: 더 레드', 실관람객 극찬 터졌다

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] '부활남: 더 레드'가 열띤 입소문 릴레이로 흥행세를 이어가고 있다.

'부활남: 더 레드'가 황금연휴 극장가에서 존재감을 드러내며 장기 흥행을 예고했다. '부활남: 더 레드'는 실관람객들의 열띤 극찬에 힘입어 흥행세를 이어가며 '암살자(들)', '타짜: 벨제붑의 노래' 등과 함께 올가을 극장가에서 한국영화의 저력을 입증하고 있다. 특히 죽을수록 강해진다는 설정이 만드는 한계 없는 액션과 긴장감 넘치는 순간을 파고드는 유머, 연기파 배우들의 매력적인 케미스트리까지 관람객들 사이 다채로운 호평 리뷰가 잇따르고 있는 만큼 향후 '부활남: 더 레드'가 이어갈 흥행세에 관심이 모인다.

영화를 관람한 관객들은 "구교환의 휘몰아치는 액션 연기와 김시아의 연기 성장", "유머와 액션의 조합", "역시 액션영화 볼 때는 4DX로 봐야 함" 등 뜨거운 호평을 전하며 흥행세에 탄력을 더하고 있다. 이처럼 뜨거운 입소문으로 극장가를 사로잡고 있는 '부활남: 더 레드'는 개봉 3주차에도 식지 않는 열기로 장기 흥행을 이어갈 예정이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com