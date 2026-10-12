영화 보고 판단한다..문제작 '암살자(들)' 300만 돌파→올해 韓영화 흥행 톱5 안착

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 개봉 20일 만에 300만 관객을 돌파했다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 지난 11일 한국 영화 박스오피스 1위를 차지한 데 이어 개봉 20일째인 12일 누적 관객수 300만명을 돌파, 2026년 개봉 한국 영화 중 다섯 번째로 300만 관객 고지에 올랐다. 여기에 개봉 3주 차인 5일부터 11일까지 일주일간 75만8587명의 관객을 동원하며 3주 연속 주간 전체 박스오피스 1위를 차지했다.

이로써 개봉 이후 단 한 차례도 주간 전체 박스오피스 정상을 놓치지 않으며 탄탄한 흥행 저력을 과시하고 있다. 특히 3주차 관객수는 2주 차 66만7698명보다 약 9만 명 증가한 수치로, 개봉 3주 차에 오히려 더욱 강력해진 흥행세를 보여주며 앞으로의 흥행 행보에 이목을 집중시킨다.

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개봉 3주 차에 실관람객들의 평가가 상승하고 있다는 점도 눈길을 끈다. 네이버 실관람 평점이 8.0점에서 8.8점으로 상승한 데 이어 CGV 골든에그지수 역시 상승세를 보이며 관객들의 긍정적인 반응을 입증한 것. 개봉 3주 차에도 실관람객들의 평가가 나란히 상승하는 역주행을 기록한 만큼 관객들의 호평과 입소문이 연휴 이후 흥행세에 힘을 실을 것으로 기대를 모은다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com