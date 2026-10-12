신기루, 담배 하루 한갑으로 줄였다더니.."최근 금연 고민 중"(비보)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 신기루가 금연을 결심한다.

컨텐츠랩 비보의 웹예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')가 오늘(12일) 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 돌아온다.

'개세모'는 "개그맨들이 모여서 별거 안 해도 너무 웃기다. 뭐 할지는 모르지만 개그맨들을 모아보면 어때?"라는 송은이의 아이디어에서 출발한 콘텐츠다. 시즌1에서는 신기루, 이은형, 허안나의 조합을 시작으로 조혜련, 곽범, 이선민, 이은지, 허경환, 문세윤, 최성민, 황제성 등 대한민국을 대표하는 코미디언들이 출연해 거침없는 입담과 매운맛 토크를 선보이며 사랑받았다.

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특히 박소라, 김혜선, 김승혜가 출연한 회차는 조회수 200만 회를 돌파하며 화제를 모았다. 당시 박소라의 입담을 통해 공개된 김혜선의 브라질리언 왁싱 사연이 SNS에서 화제를 모으는 등 '개세모'만의 솔직하고 거침없는 토크가 시청자들의 큰 호응을 얻었다.

이날 공개되는 시즌2 첫 회에는 신기루, 백진경, 유병권이 출연한다. 유튜브 콘텐츠 '하우스 오브 피스'에서 가출 청소년 신기루, 이자벨, 잭클린 등 개성 강한 부캐로 활약했던 세 사람이 이번에는 본캐로 만나, 한층 솔직하고 유쾌한 수다를 펼친다.

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먼저 유병권은 백진경과의 특별한 인연을 공개한다. 백진경의 SNS를 보던 유병권이 팬심으로 먼저 DM을 보낸 것이 두 사람의 인연의 시작이었다고. 이후 함께 술자리를 가지며 캐릭터에 대한 이야기를 나눴고, 백진경의 제안으로 유병권의 부캐 잭클린이 탄생하게 된 과정까지 공개하며 '하우스 오브 피스' 속 캐릭터의 비하인드를 전할 예정이다.

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신기루의 금연 고민을 둘러싼 거침없는 티키타카도 펼쳐진다. 원래 하루 한갑을 피웠다는 신기루가 "최근 들어 금연을 고민 중이다"라고 털어놓자, 백진경은 "작년부터 한 이야기"라며 돌직구를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 신기루의 고민에 백진경이 어떤 일침을 가했을지 궁금증을 더한다.

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백진경의 남다른 야망도 공개된다. 최근 미디어랩 시소와 전속계약을 체결하며 활동 영역을 넓힌 백진경은 "슈퍼스타가 된 기분"이라며 근황을 전하는 한편, "비보를 물려받아야지"라는 당찬 포부까지 드러낸다. 이에 신기루는 '비밀보장'을 대신할 '비만보장'을 언급하며 맞불을 놓는다. 과연 두 사람은 '비보'를 향한 야심을 어떻게 드러낼지 관심이 쏠린다.

여기에 송은이의 깜짝 등장으로 현장 분위기가 단숨에 달라진다. 평소 송은이를 가장 좋아하는 선배로 꼽아온 신기루는 "내가 제일 좋아하는 선배"라며 반가움을 드러내지만, 막상 송은이가 등장하자 긴장한 기색을 감추지 못한다. 자연스럽게 진행을 이어가려다 오히려 어색해진 말투로 상황을 수습하는 모습까지 더해져 웃음을 자아냈다는 후문이다. 신기루가 송은이 앞에서 유독 긴장한 이유는 무엇일지 기대를 모은다.

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신기루, 백진경, 유병권의 솔직한 입담과 예측 불가한 케미스트리가 돋보일 '개세모 시즌2'. 세 사람의 유쾌한 수다에 송은이의 깜짝 등장까지 더해져 어떤 웃음을 선사할지 기대가 모인다.

한편, '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2' 첫 회는 오늘(12일) 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com