고증 논란 '닥터X', 의학 자문 있었다…남궁인 "제작진과 싸우다 패배한 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 응급의학과 의사이자 작가인 남궁인 교수가 SBS '닥터X'의 의학적 고증 논란에 입장을 밝혔다.

남궁인 교수는 10일 "드디어 '닥터X' 방영이 시작됐다. 처음으로 현장 자문에 참여한 드라마"라며 "무심코 보던 드라마 화면이 많은 사람들의 협업과 끝없는 인내, 집념에 가까운 광기로 이뤄졌다는 것을 알게 됐다"고 밝혔다. 남궁인 교수는 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')의 의학 자문에 참여했다고 직접 밝혔다.

그러나 2회 방송 이후 의학적 고증 논란이 불거지면서 남궁인 교수의 자문 참여 사실에도 관심이 쏠렸다. 의료계에 종사하는 시청자들을 중심으로 수술 및 응급 처치 장면의 의학적 현실성이 떨어진다는 지적이 이어졌기 때문.

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실제로 일부 시청자들은 서혜부 탈장 정복 후 응급수술을 지시하는 장면과 혈압이 측정되지 않는 환자에 대한 처치, 심정지 환자에게 300J 제세동을 시행하는 장면 등을 문제 삼았다. 이들은 의료 현장에서 이뤄지는 판단과 처치 과정이 충분히 반영되지 않았다며 아쉬움을 드러냈다.

이 가운데 의학 자문이 이뤄졌다는 사실이 알려지자 일부 네티즌들은 "의학 자문 있었는데도 이러냐", "지금까지의 의학 드라마 중 수술실 장면이 가장 허접하다", "20년 전 '하얀거탑'보다 수술 장면이 못하다" 등의 반응을 보였다.

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이에 남궁인 교수는 "의학적으로 틀린 부분이 나온다면 자문이랑 제작진이랑 싸우다가 자문이 패배한 걸로 보시면 된다"며 유쾌하게 반응했다. 의학적 정확성을 두고 자문 과정에서 제작진과 의견 차이가 있었음을 재치 있게 표현한 것으로 풀이된다.

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한편, 지난 9일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'는 타협을 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 개' 닥터X 계수정(김지원 분)의 활약을 그린 작품이다. 1회 시청률 11.4%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 출발한 데 이어 2회에서 14.9%를 기록하며 초반부터 높은 관심을 얻고 있다.

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wjlee@sportschosun.com