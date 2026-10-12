'도라' 김도연, 뜨거운 눈물→페이스 오브 아시아상까지 BIFF 핫★ 데뷔

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김도연이 첫 부산국제영화제를 온전히 즐겼다.
김도연은 지난 6일부터 9일까지 영화 '도라'(정주리 감독, 영화사레드피터 제작)로 제31회 부산국제영화제에 참석, 개막식 레드카펫을 시작으로 야외무대인사, 기자회견, 관객과의 대화(GV) 등 다양한 공식 일정을 소화하며 특별한 시간을 보냈다.
'도라'는 제79회 칸영화제 감독주간에 진출한 데 이어 올해 부산영화제 갈라프레젠테이션 부문에 공식 초청됐다.
김도연은 지난 8일 영화 '도라' 야외무대인사에 참석해 관객들과 인사를 나눴다. 그는 "'도라'로 처음 부산영화제에 참석했는데, 영화를 사랑하는 관객들의 열기에 덩달아 기분이 좋아지는 것 같다. 또 한국 관객들께 처음 선보이는 자리라 긴장이 되면서도 기분 좋은 떨림이 있다"라고 소감을 밝혔다.
이어 'BIFF의 발견, 빛나는 신예' 야외무대인사에 참여해 캐릭터에 대한 생각과 촬영 당시의 경험을 솔직하게 털어놓은 그는 "김도연과 도라 두 인물이 섞이며, 그 사이에 머물러 있던 느낌"이라며 당시를 회상하기도.
또한 김도연은 다음 날 진행된 '도라' 갈라프레젠테이션 기자회견에서 국내 및 외신 기자들을 만나 작품과 연기에 대한 생각을 전했다. 그는 "감독과 계속 이야기를 나누며 차츰 도라와 가까워졌던 것 같다. 연기적으로 이렇게까지 몰두해서 촬영을 하는 것 자체가 되게 값진 경험이었다"라고 '도라'가 배우로서 자신에게 남긴 의미를 설명하며 눈물을 흘리기도 했다. 이후 일반 상영 GV에서도 관객들과 한층 가까이 소통하며 작품에 관한 다양한 이야기를 나눴다.
특히 김도연은 영화제 기간 중 진행된 마리끌레르 아시아스타어워즈 2026에서 페이스 오브 아시아상을 수상하는 기쁨도 안았다. 차근차근 필모그래피를 쌓아오고 있는 그는 지난해 제46회 청룡영화상 신인여우상 수상에 이어 이번 수상으로 또 하나의 의미 있는 성과를 더했다.
올해 데뷔 10주년을 맞은 김도연은 영화와 드라마, 연극 등 다양한 영역에서 연기 활동을 이어오고 있다. '도라'로 칸영화제와 부산영화제에 참석하며 국내외 관객들을 만난 김도연. 배우로서 점차 활동 영역을 넓혀가고 있는 그의 행보에 기대가 모인다.
'도라'는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 다룬 작품이다. 김도연, 안도 사쿠라, 송새벽, 최원영 등이 출연했고 '도희야' '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다. 내년 국내 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com