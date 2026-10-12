이선민, 한달에 SUV값 번다더니 "강남아파트 매입 목표, 77세면 가능"(돈쭐청문회)

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[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 이선민이 갑작스러운 금수저설에 휘말린다.

최근 '리센느 삼촌'이라는 별명으로 주목받고 있는 이선민은 지난 8일 공개된 유튜브 콘텐츠 '돈쭐청문회' 첫 게스트로 등장했다. 이날 이선민은 평소 돈을 어떻게 쓰고 관리하는지부터 투자 경험과 자산에 대한 생각까지 가감 없이 공개했다.

이선민이 꼽은 다음 재테크 목표는 뜻밖에도 '강남 아파트'였다. 열심히 일하고 성실하게 사는 이유를 이야기하던 중 강남 아파트를 목표로 내세웠지만, 현실적인 계산을 해보자 나온 답은 "77세쯤이면 가능할 것 같다"였다. 거창한 목표를 던져놓고 끝나는 대신 자신의 상황을 직접 계산해보는 모습이 웃음을 자아냈다.

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특히 눈길을 끈 건 부친이 소유한 300평 규모 토지에 대한 이야기였다. 은퇴 후 가꾸고 있는 텃밭에 관한 이야기였지만, MC 박영진의 특유의 몰아가기가 더해지면서 분위기는 어느새 '금수저설'로 번졌다. 평범한 가족 이야기가 순식간에 '금수저' 소재로 탈바꿈한 순간이다.

삼성전자 주식도 보유하고 있었다. 이선민은 삼성전자 주식에 대해 "3년 전에 묻어뒀다"고 밝혔고, 소량만 매수한 것을 두고 "전 재산을 몰빵할걸"이라고 말해 웃음을 안겼다. 누구나 한 번쯤 해봤을 법한 '그때 더 살걸'이라는 후회가 이선민의 입을 통해 나오자 묘한 공감까지 더해졌다.

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자동차에서도 이선민의 소비 성향이 드러났다. 이선민은 2018년식 국산 SUV를 계속 타고 있는 것으로 알려졌다. 유행이나 보여주기식 소비보다는 자신이 필요한 곳에 돈을 쓰는 현실적인 소비 습관이 엿보이는 대목이다.

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이 같은 이야기가 공개되면서 평소 '확신의 유부남상'으로 불리던 이선민의 이미지에도 또 다른 매력이 더해졌다. 잘 벌고 많이 쓰는 스타의 모습보다는 자신의 자산을 차곡차곡 관리하는 현실적인 모습이 드러나면서 '준비된 신랑감'이라는 재미있는 캐릭터까지 만들어냈다.

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출연료도 예외는 아니었다. '돈줄' 게임을 통해 출연료와 관련된 선택을 이어가던 이선민은 "출연료는 잠깐만 다 까봐"라고 반응하며 적극적으로 게임에 참여했다. 자신의 출연료 이야기를 피하기는커녕 오히려 먼저 들여다보려는 태도가 웃음을 자아냈다.

'돈쭐청문회'는 키움증권 유튜브 채널 '채널크크'에서 매주 목요일 오후 6시 공개된다.

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한편 이선민은 과거 한 방송에서 달라진 수입을 언급했다. 그는 "주머니 사정이 많이 나아졌다. 훌륭하신 분들 앞에서 말씀 드릴 건 아니지만 그전보다는 수입이 많이 늘었다. 전에 비해 10배 정도 늘었다. 중고차 한 대 값은 다달이 버는 거 같다. 제가 타고 있는 중고차다. 15만km 탄 중고 SUV"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.