"조폭이 소개해줬냐"...조세호 ♥아내 추정 SNS 등장, 악성 질문에 답했다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 조세호의 아내가 운영하는 것으로 추정되는 SNS 계정이 등장한 가운데 계정 운영자가 조직폭력배 관련 질문에 직접 답해 눈길을 끌었다.

지난 11일 SNS에는 '조세호 발각시 계폭'이라는 이름의 계정이 등장했다. 계정 소개 글에는 "본 계정은 조세호 동의 없이 운영된다. 생성 하루 만에 계폭위기"라고 적혀 있다.

이때 계정 운영자는 '세호 세호' 손하트 이모티콘으로 저장된 상대방으로부터 "잉 이거 뭐지?"라고 메시지를 받은 화면을 공개했다. 이에 운영자는 "비상 비상 하루 만에 계폭 위기"라고 반응했다. 조세호에게 해당 계정의 존재를 들키지 않으려는 듯 그의 SNS 계정까지 차단한 모습도 공개했다.

Advertisement

운영자는 조세호를 향한 응원 댓글에도 반응했다. 운영자는 "조세호 믿는다. 꼭 다시 나오셨으면 좋겠다", "곧 돌아온다. 당신의 시간"이라는 응원 댓글에 하트 이모티콘으로 화답했다.

특히 한 네티즌이 "조폭이 두 분 소개시켜줬다는데 사실이냐"라고 묻자, 운영자는 "내 친구가 소개시켜줬다"라고 답변해 눈길을 끌었다.

Advertisement

이뿐만 아니라 운영자는 "우리 집 현관 지금은 깨끗하다"라며 집 안 현관 사진을 올리기도 했다. 이에 조세호와 만남부터 일상과 집 내부로 추정되는 공간이 공개되면서 해당 계정의 운영자가 아내가 아니냐는 추측에 힘이 실렸다.

Advertisement

조세호는 지난 2024년 10월 9세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 다만 해당 계정의 실제 운영자가 누구인지는 확인되지 않았다.

Advertisement

해당 계정에는 조세호의 자연스러운 일상 모습이 공개됐다. 생일상에 차려진 음식을 먹는 모습부터 어지럽게 놓인 신발을 정리하는 모습, 기타를 치며 노래를 부르는 모습까지 공개돼 관심을 모았다. 특히 신발을 정리하는 모습에서는 '조세호 (44세, 전업주부)'라는 설명이 적혀 있고, 노래 중인 영상에는 '실력에 비해 방대한 음악적 야망'이라는 문구가 더해져 웃음을 안겼다.

한편 조세호는 지난해 조직폭력배 연루설에 휘말리며 논란의 중심에 섰다. 당시 조세호 소속사 측은 "단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다"며 의혹을 전면 부인했다.

Advertisement

조세호 역시 "예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 '많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀린다"고 해명했다.

이후 조세호는 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 하차했다. 다만, 넷플릭스 예능 '도라이버'에는 출연하며 활동 중이다.

anjee85@sportschosun.com