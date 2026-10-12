"평경장과 고니 떠오르게 하네"…'타짜4' 변요한X조우진, 스승과 제자로 만났다

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 관객들 사이에서 가장 많이 회자된 베트남 시퀀스의 미공개 클립을 공개했다.

'타짜: 벨제붑의 노래'가 미공개 클립 '포커 수련'편을 공개했다. 개봉 이후 관객들 사이에서 가장 많이 회자된 대목은 장태영(변요한)이 곽동욱에게 포커 기술을 사사받는 과정이다. 공개된 영상은 모든 것을 잃은 장태영이 전설의 타짜 곽동욱(조우진)에게 실전 수업을 받는 과정을 담고 있다. 곽동욱은 "1시간 줄 테니까 이걸로 3배로 불려 봐"라며 "그럼 내가 제자로 받아줄게"라는 조건을 건다.

테이블에 앉은 장태영은 곽동욱 앞에서 수를 번번이 읽힌다. 곽동욱은 "넌 너무 뻔해"라며 "너 그냥 카드 엎어놓고 쳐"라고 쏘아붙인다. 이어 "포커는 죽음의 예술이야. 잘 죽는 것도 진짜 실력인 거고"라는 말로 장태영이 넘어야 할 벽이 무엇인지 짚는다. 해당 영상은 비록 본편에선 삭제되었지만, 본편에서도 사제 케미스트리는 충분히 느낄 수 있다.

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영화 속 거칠게 몰아붙이는 스승 곽동욱과 거침없는 제자 장태영의 호흡은 '타짜' 1편의 평경장과 고니를 떠올리게 한다는 반응과 함께 회자되고 있다. 시리즈를 기억하는 관객에게는 반가운 구도를, 처음 보는 관객에게는 두 배우의 합을 보는 재미를 준다. '타짜: 벨제붑의 노래'는 누적 관객 174만 명을 넘어서며 개봉 4주차에도 입소문을 이어가고 있다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com