'26억 전세 사기' 서현진 근황 전해졌다 "몸 안 좋아져 건강 신경 많이 써"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 서현진의 근황이 공개됐다.

최근 전혜빈은 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 게재했다. 데뷔 초부터 배우 전향 후의 일대기를 공개한 전혜빈에게 빼놓을 수 없는 작품은 '또 오해영.' 전혜빈은 해당 작품으로 만난 배우 서현진과 아직도 친하게 지낸다며 "현진이랑 다음주에 만나기로 했다"고 밝혔다.

제작진은 "두 분 만나시면 어떤 얘기를 많이 하냐"고 물었고 전혜빈은 "처음에는 여행 이야기를 많이 했다. 둘 다 여행을 너무 좋아한다. 오지로 여행 떠나는 거. 남극도 같이 갔다 왔다"고 밝혔다.

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전혜빈은 "요즘에는 3시간 만난다 하면 2시간 45분 동안 건강 얘기만 한다. '뭘 먹어야 한다더라', '어떤 영양제를 먹어야 한다더라'(에 대해 이야기한다)"라며 "특히나 저희가 직업 특성상 감정을 많이 쓰고 현진이 같은 경우는 옆에서 보면 그 감정에 꽂히면 그 감정에 빠져서 몸까지 아프다. 슬프면 몸까지 전달된다. 너무 힘든 연기를 많이 하다 보니까 몸도 안 좋아져서 정말 건강에 신경을 많이 쓴다. 이번에도 비건 레스토랑에서 만나서 비건 음식을 먹으며 건깅 이야기를 하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

한편, 배우 서현진은 전세로 거주했던 서울 강남구 청담동 빌라가 경매 절차에 들어가면서 26억 원대 전세보증금 회수 여부에 관심이 쓸렸다. 앞서 서현진은 2020년 4월 보증금 25억 원에 전세계약을 맺고, 2022년 3월 계약을 연장하며 보증금을 26억 2500만 원으로 올렸다. 하지만 집주인이 계약 종료 시점인 이듬해 4월 보증금을 돌려주지 못했고, 서현진은 같은해 9월 임차권등기를 마치고 집을 비웠다.

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이후 서현진은 강제경매를 신청했으나 입찰자가 나타나지 않으면서 세 차례 유찰됐고, 지난해 7월 집주인이 회생 절차를 추진하면서 경매는 잠시 중단됐다. 하지만 같은해 12월 파산 선고가 내려지면서 다시 경매 절차가 진행됐고, 해당 빌라는 25억 5890만 원에 낙찰됐다.

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wjlee@sportschosun.com