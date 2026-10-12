'고독한 신회장' 신윤승 보좌진의 하극상 열전 ('개그콘서트')

사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트'가 '고독한 신회장'의 하극상 열전과 '낭만의 시대'의 시대별 교육 현실 풍자로 웃음을 선사했다.

11일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 '고독한 신회장'과 '낭만의 시대' 등 취향 따라 즐기는 다양한 개그들이 시청자들의 웃음보를 공략했다.

'고독한 신회장'에서는 '신회장' 신윤승을 보좌해야 할 심복과 가정부가 오히려 그를 괴롭혀 폭소를 유발했다. 먼저 신윤승의 겉옷을 받아든 오민우는 곱게 옷을 개어 쓰레기통에 넣었고, 장현욱은 겉옷을 발로 밟아 확실하게 쓰레기 봉투 안에 넣어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

또 장현욱의 행동에 오민우는 "너 위아래도 모르는 양아치냐? 여기저기 빌어먹는 거지야?"라며 한마디를 던졌고, 장현욱은 콧방귀를 뀌었다. 그러자 오민우는 "야비하고 비열한 신윤승이야?"라고 되물었고 장현욱이 발끈하며 오민우의 멱살을 잡아 폭소를 터뜨렸다.

전속 가정부 김가은은 신윤승이 아끼는 조카가 클럽에 가고 싶다고 해 자기가 데려갔다고 말했다. 신윤승이 "그게 무슨 문제냐"라고 묻자 김가은은 "내가 못 들어갔다"라며 한풀이 댄스를 선보였다. 신윤승은 오민우와 장현욱에게 가정부를 처리하라고 명령했다. 그런데 두 사람은 김가은과 함께 도발적인 춤을 춰 객석을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

'낭만의 시대'에서는 시대별 학업 풍경을 묘사했다. 2026년 학생들은 교사 서태훈의 수업이 재미없다고 거부했다. 교장 송병철은 서태훈에게 스타 강사들한테 배우라고 조언했고 '명탐정 코난', '참교육' 콘셉트로 강의하는 한수찬과 서성경이 등장해 웃음을 유발했다.

Advertisement

서태훈이 "옛날에는 수업을 이렇게 안 했다"라고 말하자 송병철은 나라에서 과외를 금지했던 1988년을 떠올렸다. 이어 그 시절 담임 교사 김기열이 유연조의 집에서 불법 과외를 하던 모습들이 우스꽝스럽게 펼쳐지며 재미를 더했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com