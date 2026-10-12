"역시 할리우드" 토비 맥과이어, 전처 재혼식 주례 섰다..공식 이혼 한달 만 파격행보

사진출처-TMZ

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[스포츠조선 김소희 기자] 할리우드 배우 토비 맥과이어(51)가 전처이자 주얼리 디자이너인 제니퍼 마이어(49)의 재혼식에서 주례를 맡아 화제를 모았다. 공식적으로 이혼 절차를 마무리한 지 불과 며칠 만에 전처의 새로운 출발을 직접 축하한 것. 법적으로는 남남이 됐지만, 오랜 시간 가족으로 함께한 두 사람의 남다른 관계에 관심이 쏠리고 있다.

11일(현지시간) 연예 매체 페이지식스와 TMZ에 따르면 제니퍼 마이어는 하와이 라나이섬에 위치한 포시즌스 리조트에서 사업가 제프 오군레시와 야외 결혼식을 올렸다. 이날 가장 눈길을 끈 것은 전남편인 토비 맥과이어가 직접 주례자로 나섰다는 점이다. 한때 부부였던 두 사람이 각자의 삶을 살아가면서도 인생의 중요한 순간을 함께하며 축하를 나눴다는 사실이 이목을 집중시켰다.

맥과이어는 주례를 맡는 데 그치지 않았다. 결혼식 하객석 맨 앞줄에 앉아 예식의 시작부터 끝까지 자리를 지키며 전처의 새로운 출발을 함께했다. 두 사람 사이에서 태어난 자녀들도 엄마의 재혼을 축하하기 위해 참석해 의미를 더했다. 딸 루비(19)와 아들 오티스(17)는 물론, 지난 5월 태어난 마이어와 오군레시 사이의 갓난아기 딸도 함께한 것으로 전해졌다. 오랜 시간 가족으로 인연을 이어온 이들과 새롭게 꾸려진 가족이 한자리에 모여 특별한 순간을 나눈 셈이다.

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할리우드 유명 인사들이 대거 참석한 하객 명단도 눈길을 끌었다. 배우 레오나르도 디카프리오는 연인인 모델 비토리아 체레티와 함께 결혼식장을 찾았으며, 아마존 창업자 제프 베이조스와 로렌 산체스 부부도 자리를 함께했다. 이 밖에도 배우 코트니 콕스와 스타일리스트 레이첼 조이 등 할리우드 유명 인사들이 참석해 두 사람의 새 출발을 축하했다.

이번 결혼식이 더욱 화제를 모은 배경에는 마이어와 맥과이어의 이혼 절차가 있다. 두 사람은 별거를 시작한 지 약 10년 만인 지난달 공식적인 이혼 절차를 마무리했으며, 혼인 해소 판결을 받은 지 불과 며칠 만에 마이어의 재혼식이 진행된 것으로 알려졌다. 법적으로 부부 관계를 정리한 직후 전처의 결혼식에서 주례를 맡았다는 점에서 이례적인 행보라는 반응이 나온다.

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맥과이어와 마이어는 2007년 결혼해 약 9년간 부부 생활을 이어갔다. 두 사람은 2016년 별거를 발표한 뒤에도 자녀들을 함께 양육하며 인연을 이어왔다. 비록 부부로서의 관계는 끝났지만, 자녀들의 부모라는 공통분모를 바탕으로 서로를 존중하는 관계를 유지해 온 것으로 보인다.

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법적으로는 각자의 길을 걷게 됐지만, 전처의 새로운 출발을 축하하기 위해 주례를 맡고 예식 내내 자리를 지킨 맥과이어. 오랜 시간 가족으로 함께했던 두 사람이 이혼 이후에도 서로의 인생에서 의미 있는 순간을 함께하는 모습은 대중의 시선을 끌기에 충분했다. 전처의 재혼식에서 주례를 맡은 맥과이어의 이례적인 행보가 알려지면서 두 사람의 관계에도 관심이 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com