"직업도 수입도 없어"…노지선, 아이돌 종료 후 생계 위해 카드론 의존

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]프로미스 나인 출신 노지선이 아이돌 활동을 마친 뒤 생계를 위해 카드론에 의존했던 과거를 털어놨다.

지난 11일 공개된 유튜브 채널 '민새롬의 오픈스튜디오'에는 노지선이 출연해 아이돌 활동을 마친 뒤 겪었던 경제적 어려움을 솔직하게 밝혔다.

이날 노지선은 "28살까지 아이돌 생활을 했는데 그때까지 어머니, 아버지, 오빠의 도움을 받을 순 없지 않나"라면서 "당장 살긴 해야 하니까 대출을 받으려고 알아봤다"라고 말했다. 그는 "은행도 가봤는데, 내가 직업이 없는 사람으로 돼 있더라. 직업도 없고 수익도 없는 사람으로 잡히니까 대출이 안 나왔다"라고 설명했다.

Advertisement

그는 "당장 살아야 하는데 큰일 났다 싶었다"라면서 "그래도 무대 설 때는 회사에서 다 해주시니까 스케줄이 되겠지만 개인 지출이 있지 않냐. 대출도 안 되고 막혀버리니까 하다가 카드론이 되더라"라며 당시 상황을 떠올렸다.

노지선은 "금리를 볼 생각도 없었다. 와닿지 않았다"라며 "당장 나한테 300만 원을 준다고 하니까 '내가 3, 4개월 정도는 살 수 있지 않을까' 싶어서 받았다"라고 밝혔다.

Advertisement

문제는 이후였다. 그는 "눈덩이처럼 불어나더라. 카드론을 한번 받았는데, 카드론 한도가 늘어나 있다"라면서 "그다음에 그걸 빌려서 빌린 300만 원을 갚고 또 한도가 불어나고 또 불어나더라"라고 털어놨다. 빌린 돈을 갚기 위해 다시 돈을 빌리는 악순환이 이어졌던 것.

Advertisement

노지선은 "그룹 나오고 나서 1년 뒤에 그걸 다 갚았다. 지금은 다 갚았다. 그래도 억 단위의 금액은 아니었다"라고 덧붙였다.

Advertisement

가족의 도움도 큰 힘이 됐다. 그는 "오빠도 결혼 준비하는 와중에도 나한테 돈을 좀 빌려줬다"라면서 "오빠한테 갚고 카드론에도 갚고 신용 올렸다. 그게 솔직히 제일 힘들었다"라고 밝혔다.

한편, 노지선은 엠넷 아이돌 서바이벌 '아이돌학교'를 통해 2018년 프로미스나인으로 데뷔했다. 2024년 계약 종료 후에는 인플루언서로 활동 중이다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com