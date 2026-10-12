"직업도 수입도 없어"…노지선, 아이돌 종료 후 생계 위해 카드론 의존

[스포츠조선 정안지 기자]프로미스 나인 출신 노지선이 아이돌 활동을 마친 뒤 생계를 위해 카드론에 의존했던 과거를 털어놨다.
지난 11일 공개된 유튜브 채널 '민새롬의 오픈스튜디오'에는 노지선이 출연해 아이돌 활동을 마친 뒤 겪었던 경제적 어려움을 솔직하게 밝혔다.
이날 노지선은 "28살까지 아이돌 생활을 했는데 그때까지 어머니, 아버지, 오빠의 도움을 받을 순 없지 않나"라면서 "당장 살긴 해야 하니까 대출을 받으려고 알아봤다"라고 말했다. 그는 "은행도 가봤는데, 내가 직업이 없는 사람으로 돼 있더라. 직업도 없고 수익도 없는 사람으로 잡히니까 대출이 안 나왔다"라고 설명했다.
그는 "당장 살아야 하는데 큰일 났다 싶었다"라면서 "그래도 무대 설 때는 회사에서 다 해주시니까 스케줄이 되겠지만 개인 지출이 있지 않냐. 대출도 안 되고 막혀버리니까 하다가 카드론이 되더라"라며 당시 상황을 떠올렸다.
노지선은 "금리를 볼 생각도 없었다. 와닿지 않았다"라며 "당장 나한테 300만 원을 준다고 하니까 '내가 3, 4개월 정도는 살 수 있지 않을까' 싶어서 받았다"라고 밝혔다.
문제는 이후였다. 그는 "눈덩이처럼 불어나더라. 카드론을 한번 받았는데, 카드론 한도가 늘어나 있다"라면서 "그다음에 그걸 빌려서 빌린 300만 원을 갚고 또 한도가 불어나고 또 불어나더라"라고 털어놨다. 빌린 돈을 갚기 위해 다시 돈을 빌리는 악순환이 이어졌던 것.
노지선은 "그룹 나오고 나서 1년 뒤에 그걸 다 갚았다. 지금은 다 갚았다. 그래도 억 단위의 금액은 아니었다"라고 덧붙였다.
가족의 도움도 큰 힘이 됐다. 그는 "오빠도 결혼 준비하는 와중에도 나한테 돈을 좀 빌려줬다"라면서 "오빠한테 갚고 카드론에도 갚고 신용 올렸다. 그게 솔직히 제일 힘들었다"라고 밝혔다.
한편, 노지선은 엠넷 아이돌 서바이벌 '아이돌학교'를 통해 2018년 프로미스나인으로 데뷔했다. 2024년 계약 종료 후에는 인플루언서로 활동 중이다.
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