'46세 딸맘' 바다, 이유 있는 비키니 자신감 "신체나이 26세"(송캠프)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 바다가 '신체나이 26세'를 인증했다.

오는 13일(화) 방송되는 KBS 1TV '송캠프: 바다 건너 아리랑' 1부에서는 가요계와 뮤지컬계를 모두 평정한 '29년 차 디바' 바다가 프랑스행을 앞두고 자신감을 보인다. 바다는 "저희 아버지가 소리꾼이셨고, 저도 창을 어린 시절부터 배워서 소리를 낼 수 있는 사람이다"라며 자신이 프랑스에서 우리 소리를 알리는 프로젝트 '바다 건너 아리랑'에 맞춤형 인재라고 설명했다. 또 "저는 지덕체를 고루 갖췄다. 여기서 '지'라는 것은 우리 소리와 K-POP을 잘 안다는 것이고, '덕'은 제가 그렇게 나쁘게 살지는 않았다는 것, '체'는 최근 건강검진에서 신체 나이가 26세로 나왔다는 사실"이라며 남다른 자부심을 드러냈다.

이후 바다는 K-민요를 제대로 배우기 위해 국가무형유산 경기민요 보유자 이춘희 명창을 찾아가 "제자로 받아주십시오. 가르쳐 주십시오, 선생님"이라며 남다른 열정을 보였다. 이춘희 명창의 매서운 검증이 시작되자, 현장에는 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 바다가 부르는 '농부가'의 소리를 진지하게 들은 이춘희 명창은 날카로운 눈빛으로 "아버지에게 소리도 배웠겠네?"라며 의미심장한 질문을 던졌다. 과연 이춘희 명창으로부터 바다가 어떤 평가를 받았을지는, 본방송에서 공개된다.

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한편, 바다는 "저는 뭐든지 100번 이상 해야 만족하는 성격"이라며 자신의 '완벽주의' 때문에 힘들어할 '바다 건너 아리랑' 제작진을 걱정했다. 실제로 제작진이 바다의 촬영 현장에서 "제발 그만..."이라며 탄식하는 모습과, 파리에 도착하자마자 "잠을 자면 안 되겠구나"라고 외치는 바다가 포착돼 '바다 건너 아리랑' 1회를 더욱 궁금하게 했다.

KBS 1TV '송캠프: 바다 건너 아리랑'은 한국 민요 특유의 '한'과 '흥'을 프랑스 예술의 정수인 '샹송'의 세련된 멜로디와 접목하는 경이로운 순간을 담는다. 'K-디바' 바다가 국경과 언어를 넘어 한국 전통 소리의 아름다움과 낭만의 화음을 전할 KBS 1TV '송캠프: 바다 건너 아리랑'은 10월 13일(화) 1부, 10월 14일(수) 2부가 각각 오후 7시 40분에 방송된다.