"박위, 너무 약았다…유튜브 잘못 되면 채널 팔아라" 랄랄 과거 발언 재조명

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[스포츠조선 이우주 기자] 전신마비 유튜버 박위를 향한 논란이 끊이질 않는 가운데, 방송인 랄랄의 과거 발언이 재조명되고 있다.

2022년 유튜브 콘텐츠 '랄랄의 대필일지'에서는 박위가 게스트로 출연했다. 자서전을 쓰러 왔다는 박위는 자신의 자서전을 소개했다. 랄랄은 "양다리 걸치고 책 사달라고 오신 거냐. 안 산다"고 툴툴댔고 박위는 "원래 이렇게 홍보하는 것"이라 밝혔다. 이에 랄랄은 "책 홍보를 하러 나온 거냐. 끌어내라. 약았다"고 발끈했다.

흥분을 가라앉힌 랄랄은 "이 책에 없는 내용을 어필해달라"고 제안했고 박위는 "저는 결혼하면 부부 유튜버를 하겠다"고 뜬금없이 선언했다. 이에 랄랄은 "지금 발표한 거냐. 기사 내달라는 거냐"며 "이 또한 비즈니스다. 사람이 너무 약았다. 유튜브 나중에 잘못돼서 채널 팔면 신사임당 님한테 가시면 된다"고 밝혔다. 당시에는 웃으며 넘어간 농담이었지만, 박위를 둘러싼 논란이 이어지면서 해당 발언이 재조명되고 있다.

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한편, 박위는 지난 8월 자신이 KTX 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다며, 당시 박위의 하차를 돕던 공익을 저격해 논란이 됐다. 해당 CCTV까지 공개하며 공익을 비난하는 듯한 박위의 태도가 선을 넘었다는 지적에 박위는 곧바로 영상을 삭제하고 사과했지만 과거 영상까지 파묘되며 논란은 계속되고 있다.

특히 2024년 송지은이 박위와 결혼 후 첫 명절에 시댁을 방문한 영상이 뒤늦게 논란이 되기도 했다. 시댁에는 박위의 아버지 박찬홍 감독이 수양딸로 삼고 있는 배우 윤소희가 편한 차림으로 있었고, 윤소희 역시 자신을 '새언니'로 칭했다. 이에 일부 시청자들은 박위의 가족이 송지은보다 윤소희를 더 챙기는 것처럼 보인다고 지적하며 차별 의혹을 제기했다. 이에 윤소희의 SNS에도 악플 테러가 이어지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com