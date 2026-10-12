'마약 실형' 돈스파이크, 로또 당첨 "대박사건"...식당 개업 후 경사

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[스포츠조선 정안지 기자]마약 혐의로 실형을 선고받았던 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 로또 당첨된 근황을 공개했다.

지난 11일 돈스파이크는 자신의 SNS를 통해 "대박사건"이라는 글과 함께 로또 당첨 화면을 공개했다.

공개된 사진에 따르면, 돈스파이크는 지난 10일 추첨된 로또에서 총 4개의 숫자를 맞혀 4등에 당첨됐다. 당첨금은 5만 원이다. 큰 금액은 아니지만 뜻밖의 행운에 기쁜 반응을 보인 것으로 전해졌다.

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앞서 돈스파이크는 지난 2022년 9월 서울 강남구에 위치한 한 호텔에서 필로폰 소지 및 투약 혐의로 체포됐다.

그는 2021년 말부터 2022년까지 9차례에 걸쳐 약 4500만 원 상당의 필로폰을 매수하고 14차례 투약한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 타인에게 필로폰과 엑스터시를 7차례 건넨 혐의도 받았다.

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이후 1심 재판부는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했지만, 항소심에서는 징역 2년의 실형이 선고됐다. 3900여만 원의 추징과 80시간의 약물중독 및 재활치료프로그램 수강도 명령했다.

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돈스파이크는 상고했지만 2023년 9월 대법원이 이를 기각하면서 형이 확정됐다. 이후 실형을 산 돈스파이크는 지난해 3월 만기 출소했다.

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특히 최근에는 경주 감포의 바닷가에 자신의 이름을 내세운 식당을 오픈했다. 당시 돈스파이크는 "4년 전 제가 저지른 과오를 반성하며 지나온 삶을 되돌아보는 시간을 가졌다"며 "같은 잘못을 반복하지 않기 위해 남은 인생을 어떻게 살아갈지 다짐하는 귀한 시간이었다"고 밝혔다.

이어 "그러던 중 좋은 분들의 도움으로 경주의 아름다운 바닷가, 감포에서 새로운 시작을 준비 중이다"라며 "많은 분들의 기대와 성원에 실망시키지 않도록 최선을 다해 노력하겠다"고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com