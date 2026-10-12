기안84, 잘 안씻는 뜻밖의 이유 "군대서 자꾸 씻으라고, 반발심 생겼다"(기안장)

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[스포츠조선 김소희 기자]웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 독특한 생활 습관을 둘러싼 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.

최근 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 '대환장 기안장2'에서는 기안84를 비롯한 출연진이 군대에서의 생활과 청결 관리에 관해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 김연경은 군대에서의 위생 관리에 대해 궁금증을 드러냈다. 그는 "군대 가서 안 씻으면 안 되는 건가? 청결도 유지돼야 하는 건가?"라고 물었다.

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이에 기안84는 "씻어야지"라고 답했고, 덱스 역시 "안 씻으면 군법에 걸려요"라고 설명했다. 군대에서는 공동생활을 하는 만큼 개인위생과 청결 관리가 중요하다는 이야기가 이어졌다.

그러자 김연경은 기안84를 향해 "그럼 (기안은) 군대에서 잘못 배운 건가?"라고 물어 웃음을 자아냈다. 이에 기안84는 "군대 있을 때 자꾸 씻으라 그래서 사회 와서 씻기 싫어진 것도 없지 않다"고 답했다. 군 복무 시절 반복적으로 씻으라는 지시를 받았던 경험이 사회에 나온 뒤 오히려 씻는 것에 대한 반발심으로 이어졌다는 설명이다.

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김연경은 평소 기안84를 지켜보며 품었던 의문도 털어놨다. 그는 "의문이었다. 땀난 상태에서 왜 침대로 가 베개를 눕고 있을지"라며 기안84의 생활 습관을 언급했다. 땀을 흘린 상태에서도 개의치 않고 침대에 눕는 모습이 이해되지 않았다는 것.

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이에 기안84는 김연경을 향해 "네가 자꾸 씻으라 하면 그 트라우마가 생각났다. 너 같은 간부들 때문에 반발심이 생겼다. '왜 자꾸 씻으라 하냐. 안 씻을 건데. 내가 씻고 싶을 때 씻을 건데'였다"라고 말했다.

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군대에서 씻으라는 말을 반복적으로 들었던 경험을 떠올리며 자신만의 논리를 펼친 것. 씻기 싫어서 무조건 씻지 않는 것이 아니라, 누군가 씻으라고 강요할수록 오히려 스스로 씻고 싶은 순간을 선택하고 싶어진다는 취지의 발언이었다.

김연경은 곧바로 "그래서 오히려 안 씻는 거냐"라고 되물었다. 이에 기안84는 "씻는다. 내가 씻고 싶은 타이밍에"라고 단호하게 답해 웃음을 더했다.

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기안84의 너스레는 여기서 끝나지 않았다. 그는 쓰고 있던 캡모자를 벗어 냄새를 맡더니 "아직은 괜찮네"라고 말해 폭소를 자아냈다. 평소 꾸밈없는 모습으로 웃음을 선사해 온 기안84다운 솔직한 반응이었다.

한편 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'는 대관령에 문을 연 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객들과 함께 생활하는 신개념 민박 버라이어티다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com