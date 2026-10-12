한달 저작권료만 '억단위'인데..위너 강승윤 "아이돌로 번 돈이 더 많아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 위너 멤버 강승윤이 히트곡 '리얼리 리얼리(REALLY REALLY)'를 비롯해 직접 작사·작곡한 곡들이 큰 사랑을 받으면서 한때 억대의 저작권료를 벌어들였다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

최근 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 '성공한 동생한테 한강 라면 얻어먹기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 가수 장재인은 '슈퍼스타K2'를 통해 인연을 맺은 강승윤을 만났다.

Advertisement

이날 장재인은 작곡 활동으로 얻는 수익에 관심을 보이며 "작곡하고 저작권료가 어떻게 들어왔냐"고 물었다. 이어 자신의 경험을 털어놓으며 "나는 지금은 들어오지도 않는다. 많이 들어왔을 때 기억만 있다"며 "국산 중형차 두 대 값 정도다. 그래도 몇천만 원 들어온 것"이라고 밝혔다.

이에 강승윤은 자신의 대표 히트곡인 '리얼리 리얼리(REALLY REALLY)'를 언급하며 저작권료 수입을 공개했다. 그는 "그때부터 내가 낸 타이틀곡들이 1등을 했다"며 "가장 많이 들어왔을 때는 억대가 들어왔다"고 말했다. 이어 "2년 정도는 한 달에 몇천만 원 정도는 지속적으로 들어왔다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

Advertisement

뿐만 아니라 강승윤은 아이돌 활동으로 얻은 수입과 저작권료 수입의 규모도 비교했다. 장재인이 "그러면 아이돌 생활하면서 번 돈이 더 크냐, 저작권료가 더 크냐"고 묻자 그는 "아이돌 생활하면서 번 돈이 당연히 크다. 공연 수익이나 광고 수익 등이 더 크다. 저작권도 그 당시에는 못지않게 컸다"면서도 :지금은 저작권 수익이 너무 떨어진 상태"라고 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com