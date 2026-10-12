'세바퀴' 트라우마 또 나왔다…니엘 "너무 무서웠던 예능, 개인기 못해 얼어붙어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 틴탑 니엘이 '세바퀴' 트라우마를 고백했다.

최근 니엘의 유튜브 채널에서는 '니엘의 발자취'라는 제목의 영상이 게재됐다.

온라인 백과사전 나무위키에 적힌 자신의 정보를 읽던 니엘은 "2011년 '세바퀴'에서 천지와 함께 아기 둥지 새라는 춤을 췄지만 팬들에게 흑역사, 금지짤을 남겼다"는 내용을 읽었다.

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이에 니엘은 "'세바퀴' 이제 와서 얘기할 수 있다. 난 '세바퀴'가 너무 무서웠다"며 "팬 분들은 이걸 흑역사로 알지만 나한테 잊지 못할 트라우마가 하나 있다"고 고백했다. 니엘은 "첫 출연하는 거였다. 신인 때니까 너무 좋은 게 굉장히 핫한 예능이지 않냐. 대선배님들 완전 많이 나오시고. PD님께서 '혹시 기타 질 수 있냐' 했는데 회사에서 '할 수 있다' 한 거다. 나는 기타를 쳐본 적이 없다. 그래서 회사에서 그 얘기를 나한테 전달해줘서 기타 레슨을 끊었다"며 "근데 그게 말이 되냐. 일주일 안에 안 된다. 그때 나한테 시킨 노래가 마이클 잭슨 노래였는데 아무것도 모르는데 그냥 배웠다"고 밝혔다.

니엘은 "어쨌든 조금씩이라도 해서 방송 당일이 됐다. 연습할 때도 잘 안 되는데 수많은 카메라와 대선배님들 앞에서 할 수 있겠냐. 그때 내 기억에 트랙스 정모 선배님이 계셨다. 기타 엄청 잘 치시지 않냐. 그 앞에서 하는데 실수를 해서 얼어버렸다"며 "선배님들은 다시 하라 해주셨는데 그걸 4~5번 틀렸다. 도저히 안 되겠더라. 그래서 정모 선배님이 쳐주셨다. 그때부터 내 트라우마가 됐다"고 고백했다.

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니엘은 "팬 분들이 나한테 기타 치는 뮤지컬을 많이 해서 기타를 많이 치는데도 기타 배울 생각을 안 하냐 하는데 못배운다. 그때 기억이 아직도 떠오른다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com