[청룡영화상] 다시 돌아온 청룡의 계절..제47회 청룡영화상 11월 25일 개최

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[스포츠조선 조지영 기자] 청룡의 계절이 다시 돌아왔다.

제47회 청룡영화상이 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다. 이와 함께 신인 감독들의 참신한 작품을 발굴하기 위한 청정원 단편영화상 출품 공모도 12일부터 진행한다.

한국 영화의 발전과 함께해 온 제47회 청룡영화상. 1963년 첫걸음을 내디딘 청룡영화상은 오랜 시간 공정성과 신뢰를 바탕으로 한국 영화계를 대표하는 영화상으로 자리해 왔다.

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올해도 한 해 동안 관객들의 사랑을 받은 작품과 배우, 영화인들을 조명하며 한국 영화의 의미와 가치를 함께 나누는 자리를 마련할 예정이다.

청룡영화상은 매년 청정원 단편영화상을 통해 자신만의 시선과 가능성을 지닌 신인 감독들을 소개하며 한국 영화의 새로운 흐름을 만들어 가고 있다.

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올해 역시 기존의 틀에서 벗어난 신선한 이야기와 개성 있는 연출력을 보여줄 단편 극영화를 모집한다. 출품 자격은 대한민국 국적을 가진 사람 또는 국내에 체류 중인 외국인(유학생 포함) 누구나 출품할 수 있으며, 지난해 10월 13일 이후 완성된 40분 이내의 단편 극영화를 대상으로 한다.

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출품 접수는 12일부터 18일 자정까지 온라인 접수(https://naver.me/GZDBFVgk)로 진행된다. 접수된 작품은 예심을 거쳐 본선 진출작이 선정되며, 이후 영화계 전문가로 구성된 심사위원단의 심사를 통해 최종 수상작이 결정된다. 청정원 단편영화상의 최종 수상작은 오는 11월 25일 개최되는 제47회 청룡영화상 시상식에서 발표될 예정이다. 출품 방법 및 공모와 관련된 자세한 사항은 청룡영화상 공식 홈페이지(www.blueaward.co.kr)에서 확인할 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com