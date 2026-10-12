'하시4' 김지영, 육아 전쟁에 파김치 된 일상…"맨날 지쳐 쓰러져"

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[스포츠조선 정안지 기자] '하트시그널4' 김지영이 육아에 지친 현실을 고백하며 자신과 비교해 자책하는 육아 중인 엄마들에게 따뜻한 위로를 전했다. 그러면서 솔직한 육아 고충을 털어놨다.

김지영은 12일 자신의 SNS에 "SNS에는 비교적 아름다운 일상들만 보여드려 그렇지 나도 맨날 지쳐 쓰러져 파김치가 된다"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 육아 후 지쳐 잠이 든 김지영의 모습이 담겨있다.

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김지영은 요즘 일상에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "시간이 너무 없어서 책도 못 읽고, 집안일도 흐린 눈 하고, 통제 안 되는 것들을 수용하는 법을 익히는 요즘이다"라고 전했다. 이어 "오늘만 해도 분태기로 오열하는 딸을 붙잡고 어르고 달래서 한 시간을 수유했다. 이것의 무한반복"이라며 육아의 고충을 전했다.

특히 김지영은 자신의 일상을 보며 자책한다는 육아맘들에게 진심 어린 메시지를 남겼다. 그는 "아기 키우면서도 부지런히 사는 내 모습을 보고 자책하거나 반성하게 된다는 DM이 꽤 오는데, 정말이지 전혀 그러실 필요 없다"라고 강조했다.

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김지영은 "나 역시 하루를 그럭저럭 버텨내는 날이 많고, 하고 싶은 일보다 못다 한 일이 더 많다"라면서 "사람 사는 거 다 비슷하다"라고 말했다. 그러면서 그는 "우리 모두 각자의 전쟁터에서 꽤 용맹하게 살아가고 있는 것"이라며 "평범한 하루를 초라하게 여기지는 말기"라고 당부했다.

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한편, 김지영은 지난 2023년 방송된 채널A '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 지난 2월 6세 연상 사업가 윤수영과 결혼했으며, 같은 해 7월 첫딸을 출산했다. 김지영은 현재 SNS와 유튜브 채널을 통해 출산 과정과 육아 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com