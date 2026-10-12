"결혼식장서 초호화 돌잔치, 유난"..임라라♥손민수, 결국 해명 "이게 마지막, 셋째는 없다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 임라라가 쌍둥이 남매의 초호화 돌잔치를 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다. 당초 가족끼리 조촐하게 치를 계획이었지만, 출산 당시 생사의 고비를 넘긴 경험 이후 보고 싶은 사람들을 모두 만나고 싶다는 마음이 커지면서 행사 규모가 확대됐다는 설명이다.

지난 11일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '돌잔치 준비 초비상!! 악명 높은 첫 미용실! 쌍둥이를 데려가면?! 반응은!?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 임라라와 남편 손민수가 쌍둥이 남매 강이와 단이의 첫돌을 앞두고 준비에 나서는 모습과 함께 돌잔치 규모가 커지게 된 비화를 전했다.

이날 손민수는 임라라에게 "우리 돌잔치 작게 하기로 한 거 아니었냐. 왜 갑자기 이렇게 된 거냐"고 물었다. 이에 임라라는 "직업병이다. 사연이 있다"며 돌잔치가 예상보다 커지게 된 이유를 설명하기 시작했다.

Advertisement

임라라에 따르면 처음부터 성대한 돌잔치를 계획했던 것은 아니었다. 당초에는 양가 가족들만 초대해 조촐하게 행사를 치를 생각이었다. 하지만 헤어·메이크업 숍에서 돌잔치 이야기를 나누던 중 예상치 못한 계기가 생겼다.

그는 "돌잔치 이야기가 나와서 가족끼리만 하고 싶다고 했더니 스태프가 '결혼식 갔을 때 너무 재밌었다. 또 가고 싶다'고 하더라"고 당시를 회상했다.

Advertisement

주변 사람들의 이야기를 듣다 보니 생각이 조금씩 달라졌다는 것. 임라라는 "오시는 분들께 재미있는 걸 보여드려야겠다는 생각이 들었다. 뻔한 건 하기 싫었다"며 입장곡부터 등장 방식, 축가까지 직접 구상하게 됐다고 밝혔다. 가족끼리 간단하게 치르려던 행사였지만, 이왕 준비하는 것이라면 참석하는 사람들에게도 특별한 추억을 선물하고 싶다는 마음이 더해지면서 규모가 점차 커졌다는 설명이다.

Advertisement

여기에 임라라가 출산 당시 겪었던 위급한 상황도 영향을 미쳤다. 그는 쌍둥이 남매를 예뻐해 주는 지인들이 많았고, 평소 만나고 싶어도 여러 사정으로 만나지 못했던 사람들도 있었다고 털어놨다.

Advertisement

특히 임라라는 "한번 실려 가면서 보고 싶었던 사람들이 있었다. 주마등도 겪고 나니까 보고 싶은 사람들을 다 봐야겠다는 생각이 들었다"고 고백해 눈길을 끌었다.

출산 과정에서 생사의 고비를 넘긴 경험이 삶을 바라보는 시각에도 변화를 가져왔다는 것. 소중한 사람들과 함께하는 시간이 얼마나 귀한지 절실히 느낀 만큼, 아이들의 첫돌을 계기로 그동안 보고 싶었던 이들과 한자리에 모이고 싶었다는 마음을 드러냈다.

Advertisement

이어 "쌍둥이라 돌잔치를 한 번에 끝낼 수 있는 장점이 있다. 보고 싶은 사람들을 만나야겠다고 생각하다 보니 점점 일이 커졌다"고 덧붙였다. 쌍둥이의 첫돌을 한 번에 기념하는 자리인 만큼, 평소 고마웠던 사람들을 초대해 함께 축하를 나누고 싶었다는 설명이다.

부모가 직접 축하 무대를 준비하게 된 이유도 밝혔다. 임라라는 "'슈돌' 하다 보니까 '부모님은 뭐 안 하시냐'고 하셨다"면서 "춤을 못 하니 노래한다고 한 것"이라고 설명했다. 방송을 통해 쌍둥이의 일상을 공개해 온 만큼, 아이들뿐 아니라 부모도 특별한 무언가를 준비해야겠다는 생각이 들었다는 것이다.

돌잔치 규모에 대한 부부의 솔직한 반응도 웃음을 안겼다. 두 사람은 준비 과정을 돌아보며 "준비하면서 느꼈는데 이 정도면 우리 재혼하는 거다"라고 말해 결혼식을 방불케 하는 행사 규모에 놀라움을 드러냈다. 이에 임라라는 "엄마 돌잔치 이게 마지막이다. 셋째는 없다"고 단호하게 선을 그어 웃음을 더했다.

Advertisement

다만 임라라는 돌잔치가 지나치게 성대하게 비칠 수 있다는 점에 대해서는 조심스러운 마음을 내비쳤다. 최근에는 돌잔치를 생략하거나 가족끼리 간소하게 치르는 경우도 적지 않은 만큼, 자신의 선택이 자칫 과하게 받아들여질 수 있다는 점을 의식한 것으로 보인다.

임라라는 "요즘은 돌잔치를 안 하는 분들도 많은데 너무 유난스럽게 하는 것 같아 마음이 쓰인다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 "직업 특성상 방송도 함께하다 보니 규모가 커졌고, 도와주시는 분들도 많았다"며 "영상을 보시는 분들도 '쌍둥이 엄마가 죽을 뻔하다 살아서 저렇게 유난을 피우는구나' 하고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

손민수와 임라라는 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영하며 사랑받아온 코미디언·크리에이터 부부다. 두 사람은 9년간의 열애 끝에 2023년 5월 결혼, 난임을 겪은 뒤 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신했다.

최근에는 쌍둥이 첫돌을 맞아 지난 4일 서울 강남구의 한 연회장에서 돌잔치를 열어 화제를 모았다. 이날 행사는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 제작진 28명과 엔조이커플 유튜브팀 8명, 행사 촬영팀 9명 등 촬영 관련 인력만 총 45명이 투입된 것으로 알려져 놀라움을 안긴 바 있다.

온라인에서는 "아이들의 첫돌을 성대하게 축하한 것뿐"이라는 반응과 "다소 과한 규모 아니냐"는 의견이 엇갈리며 갑론을박이 벌어지기도 했다.