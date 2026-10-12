최소라, 결혼 7년만 득녀...붕어빵 딸 안고 "이름은 이초이"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 최소라가 결혼 7년 만에 딸 엄마가 됐다.

최소라는 12일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 딸을 품에 안은 채 셀카를 촬영 중인 최소라의 모습이 담겨있다. 엄마 품에 안긴 채 곤히 잠든 딸과 그런 딸을 바라보며 환한 미소를 짓는 최소라의 모습이 훈훈함을 자아낸다. 엄마가 된 기쁨이 고스란히 전해지는 순간이다.

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앞서 최소라는 지난 5월 '샤넬 2026 공방 컬렉션' 패션쇼에 임신한 몸으로 당당하게 런웨이에 올라 화제를 모았다. 당시 최소라 소속사 측은 "최소라가 임신한 것이 맞다"고 밝혔다.

최소라는 지난 1일 한 매거진을 통해 만삭 화보와 인터뷰를 공개하며 출산을 앞둔 소감과 아이에 대한 애정을 드러냈다.

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당시 최소라는 "태명은 체리다. 딸이고 이름은 초이라고 지었다. 아이가 생기기 전부터 지어둔 이름이다. 남편 코베의 성을 따르고 내 성을 이름으로 써서 이초이"라고 설명했다.

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이어 임신으로 달라진 몸의 변화를 언급하며 "모델 일을 오래 하면 거울보다 빠르게 몸의 변화를 알아차리는데, 임신은 변화의 속도가 굉장하다"라고 털어놨다. 그러면서 "내 몸인데도 순식간에 내가 모르는 몸이 되어가는 매일이다"라고 덧붙였다.

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또한 "그러다 문득 지금 내 몸은 사람을 만들어내는 몸이라는 생각이 들었다. 평생 봐온 몸인데도 새삼 신비롭게 느껴진다"고 전해 임신과 생명에 대한 깊은 감회를 드러냈다.

한편 1992년생인 최소라는 지난 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다. 두 사람은 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼 7년 만에 딸을 품에 안은 최소라가 전한 새로운 일상에 축하와 관심이 이어지고 있다.

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anjee85@sportschosun.com