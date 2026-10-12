'35세' 윤남노, 연애 안 한지 6년...혼밥 중 女에 적극 대시 받아 ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자] 윤남노 셰프가 "연애를 안 한 지 6년 됐다"라면서 연애사를 털어놓는다.

오는 13일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 셰프 윤남노가 출연해 장기간 이어지고 있는 솔로 생활부터 최근 플러팅을 당한 사연까지 솔직하게 털어놓는다.

이날 방송에서 윤남노는 "연애를 안 한 지 6년 됐다"고 밝혀 눈길을 끈다. 심지어 과거 연애할 때도 12월만 되면 여자친구에게 차였다고 고백했는데. 요리사 윤남노가 매년 연말만 되면 솔로가 되어야 했던 이유는 본 방송에서 공개된다.

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또한 6년째 솔로인 윤남노가 뜻밖의 장소에서 여성으로부터 적극적인 대시를 받았던 사연을 고백할 예정이다. "내가 (여성들에게) 수요가 있는 줄 몰랐다"라고 밝힌 윤남노는 "혼밥 중인데 내 앞에 어떤 여성분이 앉더니, 자기가 어떠냐고 물어봤다"며 플러팅 당한 일화를 털어놓았다. 예상치 못한 장소에서 고백을 받은 윤남노는 과연 어떻게 대처했을지 궁금증을 자아낸다.

이어 윤남노와 함께 출연한 김풍은 주변에서 윤남노를 소개해달라는 소개팅 요청이 쇄도하고 있다며 윤남노의 인기 인증에 나선다. 김풍은 폭주하는 소개팅 문의에 윤남노와 소개팅을 원하는 승무원에게 윤남노를 소개시켜 주려 했다고 밝히기도. 하지만 결국 소개팅은 성사되지 못했다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.

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윤남노와 승무원의 소개팅이 불발된 이유는 오는 13일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

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anjee85@sportschosun.com