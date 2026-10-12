핑클 이진, 연습실 발칵 뒤집은 '끼' 폭발...옥주현 "킹 받아"

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[스포츠조선 정안지 기자]핑클 이진의 달라진 모습에 옥주현도 놀랐다. 카메라맨으로 변신해 남다른 끼를 발산한 이진의 모습이 웃음을 안겼다.

이효리는 12일 자신의 SNS를 통해 핑클 멤버들의 연습실 모습을 공개했다.

영상 속 이진은 카메라를 들고 카메라맨으로 변신해 바닥에 누워있는 멤버를 촬영 중이다. 이때 이진은 바람을 맞으며 마치 춤을 추듯 머리를 휘날리며 열정적으로 촬영에 몰두해 눈길을 끌었다. 이어 웃음기 없이 진지한 표정으로 촬영 중인 이진의 모습이 웃음을 자아냈다.

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이를 본 옥주현은 해당 영상을 자신의 SNS에 공유한 뒤 "아 왜 이렇게 끼가 많아졌냐. 킹 받게"라고 적어 웃음을 유발했다.

최근 핑클 멤버들은 각자의 SNS를 통해 핑클 완전체 사진과 연습 현장 등을 공개하며 21년 만의 완전체 활동에 대한 기대감을 높였다.

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한편, 지난달 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다.

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젬스톤이앤엠은 "향후 2년간 핑클의 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 공식 MD, 브랜드 협업, 광고, 팬 프로젝트 등을 단계적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com