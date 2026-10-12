반쪽된 홍현희, 16kg 감량 비결은 간헐적 단식 "8시간 동안 3끼 먹는다"(식스센스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 홍현희가 11kg 감량 후 달라진 비주얼을 공개한 가운데, 간헐적 단식을 실천 중인 근황을 전했다.

12일 tvN Joy 측은 "'벌써부터 웃긴 효리홍(?) 등장? 이 조합 입덕 예약이요'라는 제목으로 '식스센스: B사이드' 5화 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 미리 잡힌 스케줄로 인해 자리를 비운 송은이를 대신해 스페셜 MC로 나선 홍현희와 게스트로 출연한 소녀시대 효연, 유리의 모습이 담겼다. 홍현희는 등장부터 특유의 유쾌한 입담으로 분위기를 끌어올린 가운데, 한층 날씬해진 모습으로 시선을 사로잡았다.

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특히 과거와 비교해 한층 홀쭉해진 비주얼이 눈길을 끌었다. 홍현희는 다이어트 비결을 묻는 듯한 대화에서 "간헐적 단식, 공복을 길게 잡고 있다"고 밝혔다.

이를 들은 유재석은 "거의 하루에 한 끼 먹는 거 아니냐"고 놀라워했다. 그러자 홍현희는 "그 안에 세 끼 다 먹을 수 있다"고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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실제로 이어진 식사 장면에서 홍현희는 간헐적 단식을 실천 중이라는 말이 무색할 만큼 거침없는 먹방을 선보였다. 음식을 맛있게 먹는 모습에 유재석은 "간헐적 단식 맞는 거냐. 너무 드신다"고 말하며 웃음을 터뜨렸다.

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여기서 끝이 아니었다. 홍현희가 음료까지 연이어 마시자 유재석은 "음료를 몇 통을 먹는 거야"라고 덧붙이며 놀라움을 감추지 못했다. 다이어트에 성공한 뒤에도 여전한 먹성을 자랑하는 홍현희의 모습과 이를 지켜보는 유재석의 현실적인 반응이 어우러지며 유쾌한 웃음을 선사했다.

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한편 '식스센스: B사이드'는 출연진이 기상천외한 장소와 인물, 상황 속에서 진짜와 가짜를 추리하는 예능 프로그램이다. 매주 일요일 오후 7시 50분 방송된다.