'16년째 실종' 페리 사망설 꺼낸 무속인에 송백경 분노 "뭘 안다고 함부로 말해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 원타임 송백경이 YG 프로듀서 페리의 실종을 두고 영상을 올린 무속인에 분노했다.

송백경은 12일 "아주머니. 나도 아주머니 영상 별로 안 보고 싶었습니다만 어쩌다 보게 됐습니다. 그런데 저도 치가 떨리던데요. 제 눈에도 시커먼 게 보이더라고요. 그게 아줌마 속마음인지는 잘 모르겠지만요"라며 "이 분 살아계시냐고요? 미국 언제 갔냐고요? 물을 거 다 물어놓고. 눈치껏 한다는 말씀이 뭐라고요? 바늘 흔적은 아주머니 얼굴에서도 보여요. 눈이랑 코 할인 받은 느낌으로다 말이죠"라고 분노했다.

송백경은 "또 뭘 안다고 다른 사람의 삶을 산 자 죽은 자 떠들며 함부로 말하나요? 제가 이래서 무속인들한테 이유 없는 미움을 갖게 된 건지도 모르겠습니다"라며 "아줌마. 시커멓게 보여요. 아줌마 속마음이 말이죠"라고 일침했다.

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최근 무속인 A씨는 유튜브 채널을 통해 16년째 실종 상태인 YG엔터테인먼트 출신 래퍼 겸 프로듀서 페리의 현 상황을 예측했다. 페리의 사진을 본 A씨는 "얼굴이 시커멓게 보인다. 살아계신 거 맞냐. 약간 치가 떨린다"며 "이분 안 계신 거 같다. 이분이 안 좋은 쪽으로 빠졌던 게 맞는 거 같다. 바늘이 보인다"고 사망 가능성을 언급했다.

한편, 페리는 지누션, 세븐, 원타임, 렉시, 거미, 빅뱅 등의 대표곡을 만들며 YG엔터테인먼트의 초창기 부흥을 이끌어낸

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프로듀서이자 래퍼다. 그러나 지난 2010년 미국 로스앤젤레스에서 목격된 것을 마지막으로 16년째 행방이 묘연한 상태. 이에 SBS '그것이 알고 싶다' 측도 공식적으로 페리의 행방을 추적하면서 페리의 행방에 대한 관심이 다시 높아지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com