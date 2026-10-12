남지현, 유재석도 감탄한 '서강대 엄친딸'의 끈기 "맛집서 2시간 기다려"

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[스포츠조선 정유나 기자] '틈만나면,'에서 남지현이 '서강대 심리학과 엄친딸'의 면모를 보여준다.

13일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트)로 남지현, 김재영이 서강대 일대의 틈새 시간을 찾는다.

이 가운데 남지현이 학창 시절부터 남달랐던 이력을 공개해 눈길을 끈다. 이날 네 사람이 모인 곳이 남지현의 모교인 서강대인 것. 남지현은 "학생 때도 공부가 재밌었다"라며 서강대 심리학과 출신의 엄친딸 포스를 내뿜는다. 심지어 남지현은 데뷔하게 된 계기마저 퀴즈 프로그램이었다고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 남지현이 "'전파견문록'이라는 TV 프로그램의 퀴즈 맞히는 코너에 나갔다가 드라마 감독님 눈에 띈 것"이라고 스토리를 밝히자, 유재석은 "유연석도 (세)종대에 가면 좋아하더니, 남지현은 (서)강대에 오니 다르다"라며 부러움의 눈빛을 보낸다.

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그런가 하면 남지현은 보법이 다른 끈기를 인증해 모두를 놀라게 한다. 남지현이 "집 근처 유명 맛집에서 혼자 2시간을 기다린 적이 있다"라고 밝힌 것. 유재석은 "역시 강대의 끈기야"라며 "오래 기다릴 줄 알아야 공부를 잘한다"라고 '서강대 엄친딸'의 면모 하나하나에 감탄한다고 해 웃음보를 자극한다. 이에 맛있는 한 끼를 위해 어디까지 기다릴 수 있는지를 두고 네 사람의 열띤 토론까지 펼치는데, 유재석은 "나는 30분 안팎이면 나가떨어진다"라며 곧바로 손사래를 쳐 모두를 빵 터지게 한다는 후문이다.

과연 '강대 엄친딸' 남지현의 끈기가 '틈만나면,'에서도 통할 수 있을지 오는 13일(화) 본 방송에 관심이 집중된다.

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jyn2011@sportschosun.com