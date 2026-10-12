악플러에 고소 대신 치킨 쏜 래퍼 CK, 뒤늦은 미담 "한 사람의 꼬인 인생 바꿔줘"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 호미들 소속 래퍼 CK의 뜻밖의 선행이 뒤늦게 알려지며 온라인에서 화제를 모으고 있다. 자신에게 악성 메시지를 보낸 누리꾼에게 되레 치킨 상품권을 선물한 일화가 공개되면서, 예상치 못한 따뜻한 대응에 훈훈한 반응이 이어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 각종 SNS에는 '한 사람의 인생을 바꿔준 래퍼'라는 제목의 글이 올라와 관심을 모았다.

작성자 A씨는 과거 공익근무요원으로 복무하던 시절을 떠올리며 CK에게 다이렉트 메시지(DM)를 보냈던 일화를 공개했다. 당시 무료하고 무기력한 일상 속에서 래퍼들에게 일부러 시비를 걸고 차단하는 행동을 반복했다는 것.

Advertisement

A씨는 "공익 때 진짜 심심하고 사는 게 노잼이라 가계정으로 래퍼들한테 시비 걸고 차단 박고 튀고 하는 게 취미였을 정도로 꼬여 있었다"며 "저때도 맨날 DM 날리고 차단 박고 하며 노는데 갑자기 저렇게 나와서 당황했다"고 당시를 회상했다.…

이어 "이 사건 이후로 현타+미안해서 접었다. 과거 공익 인생 바꿔줬다"고 덧붙였다. 장난삼아 악성 메시지를 보내던 자신에게 CK가 예상 밖의 반응을 보였고, 이를 계기로 자신의 행동을 돌아보게 됐다는 설명이다.

Advertisement

함께 공개된 대화 내용은 더욱 눈길을 끌었다. 당시 A씨는 CK에게 다짜고짜 "랩 구린데 왜 하냐. 호미들 요즘 너무 한물 갔다. 들을 맛이 안 난다"라며 무례한 메시지를 보냈다. 일반적으로라면 불쾌감을 드러내거나 무시할 법한 상황이었지만, CK의 반응은 전혀 달랐다.

Advertisement

CK는 별다른 항의나 반박 없이 "치킨 드실래요"라며 치킨 상품권을 선물했다. 예상치 못한 호의에 당황한 A씨가 "쓴 거 아니냐. 왜 갑자기 주냐"고 묻자, CK는 "그냥요. 맛있게 드시고 좋은 하루 보내시라"고 담담하게 답했다.

Advertisement

상대방의 무례한 말에 똑같이 대응하는 대신 뜻밖의 선물을 건넨 CK의 행동이 인상적인 대목이다. A씨는 당시의 경험을 계기로 자신의 행동을 되돌아보게 됐다고 밝혔고, 해당 일화는 온라인상에서 빠르게 퍼지며 관심을 모았다.

이를 접한 누리꾼들은 악성 메시지에도 감정적으로 대응하지 않은 CK의 태도에 놀라움을 드러내고 있다. 특히 상대를 비난하거나 훈계하는 대신 작은 선물과 따뜻한 인사로 답했다는 점에서 더욱 뜻깊은 일화라는 반응이 나온다.

Advertisement

한편 2000년생인 CK는 래퍼 친과 루이, 키드밀리 등과 함께 활동해 온 힙합 그룹 호미들의 멤버다. 이번 일화가 뒤늦게 알려지면서 음악 활동뿐 아니라 예상 밖의 따뜻한 대응으로도 주목받고 있다.