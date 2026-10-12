[SC현장] "제베원 본보기 되고파"…성한빈, 올라운더 솔로 데뷔(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 제로베이스원 성한빈이 홀로서기에 나선다.

12일 오후 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 성한빈의 솔로 데뷔 EP '데드얼라이브' 발매기념 쇼케이스가 열렸다.

성한빈은 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 제로베이스원으로 데뷔했다. 제로베이스원은 K팝 역대 최초로 데뷔 앨범 발매 하루 만에 밀리언 셀러 기록을 세웠고, 이후 발매하는 앨범마다 밀리언 셀러를 기록하며 5세대 K팝 그룹 최초로 국내외 누적 앨범 판매량 1000만장을 돌파했다. 일본 오리콘 차트를 비롯한 해외 유수의 차트를 정복했고 각종 시상식 신인상부터 음악방송 1위를 싹쓸이하며 놀라운 성과를 냈다.

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성한빈은 댄서 출신이라는 이력을 살려 제로베이스원의 리더로 활약하며 글로벌 무대를 누벼온 만큼, 그의 솔로 데뷔에 대한 기대가 집중됐다.

제로베이스원 출신 성한빈의 첫 번째 EP 'DEAD:ALIVE' 발매 기념 쇼케이스가 12일 오후 서울 마포구 레이어스튜디오에서 열렸다. 성한빈이 타이틀곡을 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

성한빈은 "첫 솔로 앨범을 보여드릴 수 있어 영광이다. 내가 가장 잘하는 모습을 담으려고 노력했다. 올해 데뷔 4년차이지만 솔로 활동은 처음이라 어려운 점도 많았다. 쉽게 가려는 생각 하지 않고 이번 활동을 통해 성장하자는 마인드로 임했다. 4년간 쌓아온 것과는 또 다른 방향을 찾아야 해서 생각이 많아졌다. 회사와 여러가지를 논의하며 전체적으로 앨범의 몰입감을 높이기 위해 저의 아이덴티티인 타투를 비롯해 여러 장치를 만들었다"고 말했다.

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리더의 새로운 도전에 멤버들도 힘을 보탰다. 성한빈은 "가족 같은 제로베이스원 멤버들이 많이 응원해줬다. 데모곡이 나왔을 때 멤버들의 의견도 물어봤고 지웅이 형이 뮤직비디오 촬영장에 커피차도 보내줬다. 멤버들의 따뜻한 응원을 받았다"고 밝혔다.

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제로베이스원 출신 성한빈의 첫 번째 EP 'DEAD:ALIVE' 발매 기념 쇼케이스가 12일 오후 서울 마포구 레이어스튜디오에서 열렸다. 성한빈이 타이틀곡을 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

'데드얼라이브'는 두려움 앞에서도 멈추지 않고 고통과 시련을 통과하며 자신의 한계를 깨뜨리는 과정을 담은 앨범이다. 익숙한 자신을 넘어 새로운 모습으로 나아가는 여정을 '아름다운 파괴'라는 키워드로 풀어냈다.

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성한빈은 "팀 활동을 한 차례 마무리하고 새로운 시작을 앞둔 시점에서 변화가 필요하다고 생각했다. 팀과 솔로 활동을 병행하며 다양한 모습을 보여드리겠다. 그룹으로서는 청춘과 밝은 모습을 보여드렸다면 솔로로는 누구도 예상하지 못했던 새롭고 강렬한 느낌을 보여드리고 싶었다. NCT 재현 선배님의 아우라를 닮고 싶다. 샤이니 태민, 엑소 태민 선배님 모습도 많이 참고했다"고 소개했다.

제로베이스원 출신 성한빈의 첫 번째 EP 'DEAD:ALIVE' 발매 기념 쇼케이스가 12일 오후 서울 마포구 레이어스튜디오에서 열렸다. 성한빈이 타이틀곡을 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

타이틀곡 '언데드'는 강렬한 기타 리프와 웅장한 콰이어, 화려하게 전개되는 드럼 라인이 어우러져 시네마틱한 스케일과 팝적인 감각을 동시에 전하는 곡이다. 너와 나, 자신을 위해 그 어떤 고통과 시련도 기꺼이 받아들이겠다는 강인한 의지를 가사에 담았다.

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성한빈은 "'데드얼라이브'의 아름다운 파괴와 자기 초월의 메시지를 가장 잘 보여주는 곡이다. 춤에 자신이 있고 나만의 강점이라 생각하기 때문에 타이틀곡 댄스 필름에서는 주장르인 텃팅을 빼는 도전을 했다. 내 발성은 포근하고 허스키한 미성인데, 타이틀곡은 긍정적인 스트레스가 많은 노래였다. 녹음실에서 도망가고 싶었던 건 이번이 처음이다. 4~5번 재녹음을 하며 성장의 계기가 됐다"고 설명했다.

제로베이스원 출신 성한빈의 첫 번째 EP 'DEAD:ALIVE' 발매 기념 쇼케이스가 12일 오후 서울 마포구 레이어스튜디오에서 열렸다. 성한빈이 타이틀곡을 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

이밖에 이번 앨범에는 '킬링 미' '인시디어스' '쓰리에이엠' '블러디 그래비티' '아더사이드' '섬광' '스틸 더 썬더' 등 다채로운 장르의 8곡이 수록됐다.

성한빈은 이날 오후 6시 '데드얼라이브'를 발매한다. 오후 8시에는 앨범 발매기념 '큐레이팅 세션'을 개최, 전시와 무대, 토크를 통해 첫 솔로 앨범에 담긴 이야기를 직접 전한다.

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성한빈은 "지금 할 수 있는 활동을 잘 보여드리는 게 목표다. 멤버들이 '리더가 이렇게 멋지게 하는데 나도 더 멋있어져야겠다'는 마음을 갖게 하고 싶다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com