중고로 카메라 샀는데 연예인 사진이..주인공은 박서함X장세혁이었다

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박서함이 주연을 맡은 드라마 '너에게 다이브'의 현장 사진이 뜻밖의 경로로 발견돼 화제를 모으고 있다. 중고로 구매한 빈티지 디지털카메라 속 앨범에서 박서함의 사진이 발견된 것. 예상치 못한 장소에서 포착된 사진에 누리꾼들의 관심이 쏠리고 있다.

12일 한 누리꾼 A씨는 자신의 계정을 통해 "빈티지 디카를 샀는데 앨범에 이 사진들이 있었… 일반인은 아니신 거 같은데 누구신지는 몰라서 잘 나왔으니 인터넷 타고 보실 수 있기를 바라며 후후"라는 글과 함께 사진 두 장을 공개했다.

공개된 사진 속 주인공은 드라마 '너에게 다이브'의 주연 배우 박서함과 장세혁이었다. A씨는 카메라에 남아 있던 사진의 주인공이 누구인지 정확히 알지 못한 채 사진을 공개했지만, 이후 박서함의 드라마 촬영 현장 사진으로 알려지면서 뜻밖의 관심을 모으게 됐다.

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특히 사진이 발견된 경위가 눈길을 끌었다. 누군가 사용하던 빈티지 디지털카메라를 구매한 뒤 내부 앨범을 확인하는 과정에서 우연히 사진을 발견한 것. A씨는 사진 속 인물이 유명인일 가능성을 짐작하면서도 정확한 정체를 알지 못해 온라인을 통해 주인공에게 사진이 전달되기를 바라는 마음을 전했다.

평범한 중고 거래로 시작된 일이 예상치 못한 사진 발견으로 이어지면서 온라인상에서도 흥미로운 반응이 이어지고 있다. 특히 카메라에 남겨진 사진이 박서함의 드라마 촬영 현장과 관련된 것으로 알려지면서, 사진이 어떤 경로로 카메라에 저장됐는지에도 관심이 모인다.

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한편, 디즈니+·채널A 토일드라마 '너에게 다이브'(극본 김보금·이온, 연출 소재현는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나(김지연 분)와 윤하루(장세혁 분)가 정우재(박서함 분)를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스다. 매주 토요일, 일요일 디즈니+와 채널A를 통해 공개된다.