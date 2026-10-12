'싱글맘' 박은혜, 건물주인데 속앓이 "새 세입자 들어올까"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박은혜가 상가 임대 고민을 토로한다.

12일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 배우 박은혜, 개그맨 이재형이 출연해 '천직'을 주제로 이야기한다.

박은혜는 이날 MC 이국주가 "지금 하는 일이 천직이라고 생각하느냐"라고 묻자 "사실 배우가 천직이라 생각한 적이 한 번도 없다가, 요즘 들어 '이 직업이 아니었으면 할 게 없었겠다' 싶다"라며 반전 속내를 밝힌다.

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이어 "원래 집중받는 걸 싫어해 대학 시절 선배들이 연예인 할 거냐고 물어볼 때도 안 하려고 피했었다. 그런데 자꾸 연예계와 연이 닿아 '운명인가' 싶어 2년만 해보자 했던 게 지금까지 왔다"라며 배우로 데뷔하게 된 솔직한 비하인드를 전한다.

고민도 털어놓는다. 상가가 하나 있다는 박은혜는 "다행히 세입자가 있었는데 그 계약이 10월까지다. 고민이 (계약 만료 전) 새로운 세입자가 들어올 것인지 하는 것이다. 아니면 거기서 내가 뭐라도 해야 하나 싶다"고 고백한다.

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이에 무속인은 "올해 안에 새로운 세입자가 들어올 것"이라고 했고 또 다른 무속인은 "터가 기운이 세다. 그 문서를 갖고 있으면 나중에 금전적으로 도움이 될 것"이라고 점쳤다.

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또한 박은혜는 내년에 광고 혹은 일일드라마 같은 계약 문서 두 개가 뚜렷하게 보인다는 점사에 만족감을 드러낸다.

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한편 박은혜는 2008년 결혼해 2011년 쌍둥이 아들을 낳았다. 이후 2018년 이혼 소식을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com