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'최고기♥' 이주은, 제주 이사 앞두고 딸 향한 시선 걱정 "말하기 힘든 부분 있을 것"

이우주 기자

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'최고기♥' 이주은, 제주 이사 앞두고 딸 향한 시선 걱정 "말하기 힘든 부분 있을 것"

[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 최고기의 여자친구 이주은이 제주 이사를 앞두고 딸을 향한 진심을 드러냈다.

11일 최고기의 유튜브 채널에서는 '제주 이사 가기 한 달 전, 수원 행궁동 한 바퀴♥ 먹고 또 먹고'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제주도 이사를 한 달 앞두고 있는 최고기 가족. 이주은은 딸 솔잎 양을 불러 진지한 이야기를 꺼냈다. 이주은은 "엄마 친구들은 솔잎이 사정을 다 알고 있다. 근데 이제 새로 이사 가면 그 친구들이 솔잎이를 알아볼 수 있다"며 솔잎 양을 향한 시선을 걱정했다.

이주은은 "그래도 솔잎이가 속상한 거 있으면 말해줬으면 좋겠다. 말하기 힘든 부분도 있을 거다. 말하기 힘들 땐 문자로 해달라. 옆에서 지켜주겠다"고 든든하게 말했다. 이에 솔잎 양은 "엄마 아빠는 슈퍼맨이다. 아빠는 아이언맨, 엄마는 스파이더맨"이라며 행복해했다.

'최고기♥' 이주은, 제주 이사 앞두고 딸 향한 시선 걱정 "말하기 힘든 부분 있을 것"

저녁 식사 후에 최고기와 이주은은 둘만 나와 산책을 즐겼다. 최고기는 "항상 저녁에 나와서 바깥 공기를 즐긴다. 예전에는 살 뺀다고 달리기도 했다"며 "저녁에 나오면 좋은 게 집에만 있으면 우울한 것도 잇고 힘들고 그렇다. 그래서 이렇게 밖에 나오면 기분이 좋아진다. 여러분들도 혹시나 마음이 안 좋거나 하면 밖에 나와서 자주 걸으시라"라고 밝혔다.

한편, 유튜버 최고기는 유튜버 유깻잎과 이혼 후 딸 솔잎 양을 양육 중이다. 이후 유튜브 채널 PD였던 이주은과 열애를 시작, 재혼을 앞두고 있다. 최고기와 이주은은 제주도에 신혼집을 마련하며 제주 이사를 앞두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

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