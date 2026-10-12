'최고기♥' 이주은, 제주 이사 앞두고 딸 향한 시선 걱정 "말하기 힘든 부분 있을 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 최고기의 여자친구 이주은이 제주 이사를 앞두고 딸을 향한 진심을 드러냈다.

11일 최고기의 유튜브 채널에서는 '제주 이사 가기 한 달 전, 수원 행궁동 한 바퀴♥ 먹고 또 먹고'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제주도 이사를 한 달 앞두고 있는 최고기 가족. 이주은은 딸 솔잎 양을 불러 진지한 이야기를 꺼냈다. 이주은은 "엄마 친구들은 솔잎이 사정을 다 알고 있다. 근데 이제 새로 이사 가면 그 친구들이 솔잎이를 알아볼 수 있다"며 솔잎 양을 향한 시선을 걱정했다.

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이주은은 "그래도 솔잎이가 속상한 거 있으면 말해줬으면 좋겠다. 말하기 힘든 부분도 있을 거다. 말하기 힘들 땐 문자로 해달라. 옆에서 지켜주겠다"고 든든하게 말했다. 이에 솔잎 양은 "엄마 아빠는 슈퍼맨이다. 아빠는 아이언맨, 엄마는 스파이더맨"이라며 행복해했다.

저녁 식사 후에 최고기와 이주은은 둘만 나와 산책을 즐겼다. 최고기는 "항상 저녁에 나와서 바깥 공기를 즐긴다. 예전에는 살 뺀다고 달리기도 했다"며 "저녁에 나오면 좋은 게 집에만 있으면 우울한 것도 잇고 힘들고 그렇다. 그래서 이렇게 밖에 나오면 기분이 좋아진다. 여러분들도 혹시나 마음이 안 좋거나 하면 밖에 나와서 자주 걸으시라"라고 밝혔다.

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한편, 유튜버 최고기는 유튜버 유깻잎과 이혼 후 딸 솔잎 양을 양육 중이다. 이후 유튜브 채널 PD였던 이주은과 열애를 시작, 재혼을 앞두고 있다. 최고기와 이주은은 제주도에 신혼집을 마련하며 제주 이사를 앞두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com