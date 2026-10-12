박미선, 유방암 투병 후 달라진 체력 "꽤 버거워, 산 오르면 생각 많아진다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병 후 건강 관리 중인 근황을 전했다.

12일 박미선은 자신의 계정에 등산 중 촬영한 셀카 사진 한 장과 함께 장문의 글을 게재했다.

박미선은 "오늘도 산에 올랐다. 뭐 그렇게 거창한 산도 아니고 동네에 있는 작은 산이지만 내 체력엔 이 산도 꽤 버겁다"고 운을 뗐다.

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이어 "한 걸음 한 걸음 걷다 보면 어느새 정상이다. 오르막길도 있고 내리막길도 있다. 오르막길은 좀 더 힘을 내고 내리막길은 힘을 빼고 아주 천천히 걸으면 된다"고 적었다. 산을 오르내리는 과정을 인생에 빗대어, 힘든 순간에는 조금 더 힘을 내고 내리막에서는 서두르지 않는 여유가 필요하다는 메시지를 전했다.

특히 남들과 자신을 비교하기보다 자신의 속도에 맞춰 나아가는 것이 중요하다고 강조했다. 박미선은 "남의 속도를 신경 쓰지 않고 그저 내 속도에 맞춰서 한 걸음씩 걸어가면 된다. 돌아갈 길을 걱정하면 절대 앞으로 갈 수 없다"고 밝혔다.

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그러면서 "가다가 안되면 쉬고 호흡을 고르고 그리고 다시 내려가면 된다"고 덧붙였다. 무리해서 앞으로 나아가기보다는 잠시 멈춰 숨을 고르고, 자신의 상태를 살피며 천천히 걸어가겠다는 솔직한 마음이 담겼다.

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박미선은 자신의 나이를 언급하며 앞으로의 삶에 대한 생각도 전했다. 그는 "난 지금 60이다. 좀 호흡을 다듬고 잘 쉬고 천천히 내려가면 된다"며 "남의 속도를 생각하지 말고 내 속도로 내가 원하는 길을 갈 거다"고 다짐했다.

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끝으로 그는 "산에 오르면 생각이 많아진다. 여러분들 건강하라"라고 덧붙였다.

앞서 박미선은 2025년 유방암 진단을 받은 뒤 방송 활동을 중단하고 치료에 집중했다. 그는 같은 해 11월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 수술 과정에서 림프절 전이가 확인돼 항암 치료와 16차례의 방사선 치료를 받았다고 직접 밝혔다. 당시 박미선은 항암 치료에 대해 "살려고 하는 치료인데 죽을 것 같았다"고 표현할 정도로 힘겨운 시간을 보냈다고 털어놨다.

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이후 건강을 회복해 방송 활동을 재개한 박미선은 지난 6월에도 약물 치료를 이어가며 6개월마다 검진을 받고 있다고 근황을 밝혔다. 식단을 챙기는 것은 물론 매일 운동하며 건강 관리에 힘쓰고 있다고 전했다.