"와 미쳤다, 진짜 미안해"…래퍼 이영지가 공연 중 '역대급 가사 실수' 솔직 사과

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 이영지가 공연 중 가사를 여러 차례 틀린 실수를 솔직하게 인정하며 팬들에게 거듭 사과했다.

이영지는 지난 11일 자신의 SNS를 통해 "미안해 진짜 와 미쳤다"라며 글과 함께 팬이 촬영한 영상을 공유했다.

영상 속에는 공연을 마치 뒤 이동 중인 이영지의 모습이 담겨있다. 이영지는 자신을 기다리고 있던 팬들에게 밝은 표정으로 인사를 건넸다.

Advertisement

이후 이영지는 팬의 해당 영상을 공유하며 공연 중 가사 실수를 솔직하게 털어놨다. 그는 "얘들아 나 오늘 가사 진짜 많이 틀렸다"라며 실수를 인정했다. 이어 "원래 이런 일이 없는데 진짜 미안하다. 진짜 미쳤다"라며 팬들에게 거듭 사과했다.

평소와 달리 가사를 여러 차례 틀린 데 대해 스스로 아쉬움을 드러낸 것. 이어 무대에서의 실수를 숨기지 않고 팬들에게 직접 털어놓는 이영지의 솔직한 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 이영지는 이날 경기 파주시 임진각 평화누리공원에서 열린 '2026 고스트(GHOST·경기 한류 OST) 페스티벌'에 참석해 무대를 선보였다.

Advertisement

한편, 이영지는 엠넷 서바이벌 프로그램 '고등래퍼' 시즌3에서 여성 최초이자 최연소 우승을 차지해 이름을 알렸다. 현재는 tvN '우주떡집'에 출연 중이다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com