'홀로 출산' 이시영, 둘째 딸 벌써 이렇게 컸어?..두 자녀와 단란한 가족사진 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이시영이 두 자녀와 함께한 단란한 가족사진을 공개해 눈길을 끌었다.

12일 이시영은 자신의 계정에 "두 번째 가족사진"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이시영은 첫째 아들과 둘째 딸을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 세 사람은 화이트 톤의 의상을 맞춰 입고 다정한 분위기를 연출했다. 엄마 곁에 나란히 선 두 아이의 모습과 한층 성장한 아이들의 모습이 시선을 사로잡는다. 세 사람의 자연스러운 미소와 화목한 분위기가 어우러지며 따뜻한 가족의 순간을 고스란히 전했다.

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특히 이번 사진은 지난해 11월 태어난 둘째 딸의 첫돌을 앞두고 공개됐다는 점에서 더욱 관심을 모은다. 어느덧 훌쩍 자란 두 아이의 모습과 함께 엄마로서 두 자녀를 향한 이시영의 애정도 엿보인다.

이시영은 그동안 SNS를 통해 두 자녀와 함께하는 일상을 꾸준히 공개해왔다. 일상 속 소소한 순간부터 아이들과 함께한 특별한 추억까지 공유하며 두 아이를 향한 각별한 마음을 드러내고 있다.

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한편 이시영은 2017년 결혼해 이듬해 첫째 아들을 품에 안았다. 이후 지난해 이혼 소식을 전했으며, 같은 해 둘째 딸을 출산했다. 현재 SNS를 통해 두 자녀와 함께하는 일상을 전하며 팬들과 소통하고 있다.